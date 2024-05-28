غدًا.. "Watch it" تطرح حلقتين جديدتين من مسلسل دواعى السفر

تطرح منصة watch it ، غدًا الأربعاء، الحلقة 5 و 6 من المسلسل الدرامي الجديد "دواعي السفر" من بطولة النجم أمير عيد والفنان الفلسطيني كامل الباشا.

وحقق مسلسل "دواعي السفر" نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق عرض أولى حلقاته على منصة watch it في 15 مايو الجاري، وتصدر مسلسل “دواعي السفر” قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة watch it.

وزاد البحث بين الجمهور عن مواعيد وتفاصيل مسلسل “دواعي السفر” لأمير عيد.

وخلال هذه السطور نرصد لكم أبرز أحداث مسلسل دواعي السفر وموعد عرضه على منصة watch it.

مواعيد عرض مسلسل دواعي السفر

يُعرض مسلسل "دواعي السفر" بشكل حصري عبر منصة "watch it"، كل أربعاء، بواقع حلقتين أسبوعيًا وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

وينضم مسلسل "دواعي السفر" لقائمة الأعمال الأصلية والحصرية لمنصة "watch it"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا بين الجمهور، وكان آخرها "لحظة غضب" الذي عرض في موسم رمضان الماضي.

ملخص الحلقة 3 و4 لمسلسل دواعي السفر

أقنع على " أمير عيد" جاره القبطان إبراهيم "كامل الباشا" بأنه سوف يضع خطة له من أجل التعرف على الطبيبة النفسية هدى لاشين "نادين" في أقل من شهر قبل أن تأتى نجلته سلمى من أستراليا ومعرفته أنه كان بيكذب عليها ويعيش وحيدًا.

وذهب على إلى هدى في عيادتها، وأقنعها أنه يريد تنفيذ إعلان للعيادة بصفته مدير إعلانات ناجح ومشهور وطلب منها أن تقابله في الخارج.

ثم أبلغ على القبطان إبراهيم على الميعاد وحضر نفسه في سعادة بالغة، ووصل إلى المكان ووجد على وهدى يتحدثان وجلس معهما وظلوا يتحدثون لساعات طويلة في انبساط شديد وبعد ذلك عبر القبطان إبراهيم لعلى عن سعادته أنه أخيرًا تحدث مع هدى ثم ذهبوا إلى السوبر ماركت وهناك وجد على طليقته شريفة “آية حلمى” الأمر الذي أصابه بصدمة وذهب لاستكمال علاجه النفسي

وأنقذ على " أمير عيد " داليا " دنيا وائل عند خروجها مسرعة من العيادة النفسية في نوبة غضب شديدة.

وحرصت دكتورة هدى "نادين"على شكره لإنقاذها وطلبت منه أن يتم تصوير الإعلان مع الحالات التي تم علاجها تعالجت، قائلة:" في مجتمع بطبيعته رافض أنه يعترف بفكرة أن المرض النفسى زيه زى أي مرض عضوى، حالات اكتئاب كثيرة بتيجى العيادة السبب وراء حالاتهم قلة إحساسهم بأهميتهم والحقيقة أن كل واحد له دور خلقنا سبب لبعض".

ودخل على شركته الخاصة للإعلانات واشتبك مع صديقه عمرو الصيرفى "آدم الألفى" بعد أن وجده يتفق على الحملات الإعلانية بدونه وأخذ كل شيء من المكتب وتركه، وقعد في السيارة في سعادة وانبساط لفعله ذلك.

قصة مسلسل دواعي السفر

وتدور أحداث مسلسل دواعي السفر في إطار درامي عن «إبراهيم» الذي يعيش بعالم من نسج خياله، وعندما يجد الشخص نفسه في موقف صعب، وسيقرر تغيير حياته، وسيساعده في ذلك جاره الشاب «علي» غير المتزوج، والذي سيعمل مخرجًا للإعلانات واستطاع أن سيحقق شهرةً ونجاحًا كبيرًا، ولكن وفاة والده قد جعلته يدخل في نوبة من حالة الاكتئاب بسبب ارتباطه الشديد به ما سيدفعه إلى الانتحار

أبطال المسلسل

مسلسل “دواعي السفر”، بطولة: أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جودة، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير.

ويتعاون أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في "دواعي السفر" للمرة الثالثة بعد "ريفو"، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج، وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

"دواعي السفر" أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيوني، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت إعجاب الجمهور، وآخرها مسلسل "ريفو" بجزءيه، ما شجعه على خوض التجربة الإخراجية، ويكون في العمل المؤلف والمخرج.

تدور أحداث مسلسل "دواعي السفر" حول رحلة تجمع أمير عيد والفلسطيني كامل الباشا، حيث يظهر كامل في دور قبطان يُدعى إبراهيم، ويفاجئ أمير عيد في عيد ميلاده، لكنه يتعرض لحالة إغماء ويسقط على الأرض، وتتوالى الأحداث