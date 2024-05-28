الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط نصاب الشهادات الجامعية على "السوشيال ميديا"

الدكتور ياسر محمود
الدكتور ياسر محمود

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بعرض خدمات على المواطنين الراغبين فى الحصول على شهادات جامعية معتمدة على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية يتم تحويلها على محفظته الإلكترونية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المُشار إليها وتبين أنه  أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية وبحوزته جهاز حاسب آلى يحوى صور ضوئية لشهادات جامعية وبطاقات رقم قومى وشهادات ميلاد ورخص قيادة بأسماء مختلفة – 2 هاتف محمول بفحصهما، تبين أن أحدهما خاص بالمحفظة الإلكترونية والثانى يحوى آثار ودلائل على نشاطه الإجرامى.

وبمواجهته اعترف بإنشائه الحساب المشار إليه للنصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على استخراج شهادات جامعية معتمده مقابل مبالغ مالية. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية فيس بوك محفظته الإلكترونية بطاقات رقم قومي

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