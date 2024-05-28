الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بقيمة 22 مليون يوان.. الباحث سامح سمير يفوز بدعم مشروع بحثي عن الطاقة المتجددة

سامح سمير
سامح سمير

نجح الدكتور سامح سمير- الأستاذ بجامعة طنطا- في الفوز بمشروع بحثي عن أمعاء النمل الأبيض والطاقة المتجددة من الحكومة الصينية بقيمة 22 مليون يوان.

يأتي ذلك في إطار الجهود العالمية المبذولة للمساهمة في إيجاد حلول بديله لمشكلات نقص الوقود الحفري وما يترتب على استخدامه من انبعاثات تؤثرعلى السلامة البيئية، نجاح الدكتور سامح سمير علي، الأستاذ بكلية العلوم جامعة طنطا، والذي يجري أبحاث علمية مهمة في جامعه جيانسو بدولة الصين بالفوز "كباحث رئيسي" بمشروع من واحدة من أكبرالبرامج التمويلية بدولة الصين National Key R&D Program of China وبتمويل بحثي من الحكومة الصينية بقيمة 22 مليون يوان "3 مليون دولار" على أن يبدأ العمل به رسميا ابتداء من مايو 2024 ولمدة خمس سنوات. 

يقود الأستاذ الدكتور سامح سمير، إن الفريق البحثي ضمن شراكة مع خمس جامعات صينية وإحدى الشركات الصينية الكبرى ضمن خطة عمل تهدف إلى تطبيق التقنية‏ الحديثة في فهم ومحاكاة أمعاء النمل الأبيض وميكروباته كواحدة من أصغر المفاعلات الحيوية في تحويل اللجنين وتعظيم الاستفادة منه في إنتاج الطاقة ونواتج تطبيقية أخرى خادمه للبيئة يأتي هذا المشروع المهم ضمن استراتيجية الصين ودول العالم للحد من الآثار السيئة الناجمة عن استخدام الوقود الحفري وما ترتب عليه من تغيرات مناخية سلبية على البيئة، وإيجاد بدائل نظيفة ومستدامة تماشيا مع خطه الحكومة الصينيه والتي تهدف إلي "صفر انبعاثات" بحلول 2060 وايضا رؤية مصر الاستراتيجية 2030 والتي تعتمد في أحد أهدافها علي زياده الأعتماد علي الطاقه المتجددة والمستدامة.

الجدير بالذكر أن الباحث سامح سمير علي، قد أشادت به العديد من الصحف العالمية من خلال تسخير أمعاء النمل الأبيض في إنتاج الوقود الحيوي واستخدام ميكروباته في مجالات بيئية تطبيقية عدة، كما حصل على جائزة الدولة للتفوق في مجال العلوم الأساسية تقديرا من الدولة المصرية على مجهوداته العلمية والبحثية.

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الدكتور سامح سمير أمعاء النمل الأبيض والطاقة المتجددة الجهود العالمية المبذولة أبحاث علمية مهمة أشادت به العديد من الصحف مجهوداته العلمية والبحثية

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