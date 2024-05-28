توزيع 1078 قطعة سكنية بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

شهد الدكتور ياسر محمود، رئيس مركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، إجراء القرعة العلنية لـ1078 قطعة سكنية بامتداد تقسيم قرية عثمان بن عفان بالكفاح للمواطنين (أبناء القرية والمدينة والقري المجاورة والأرامل والمطلقات والحالات الخاصة)، ممن انطبقت عليهم الشروط المعلنة مسبقا كقطع أراضي سكنية بغرض البناء عليها بامتداد قرية عثمان بن عفان.

أكد رئيس مركز الفرافرة، أن تلك الإجراءات تأتى تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظة الوادي الجديد بتوفير احتياجات المواطنين الأساسية والعمل على حل مشكلة ارتفاع أسعار إيجار الوحدات السكنية وتوفير مساكن بأسعار مخفضة، وكذلك تشجيعا للجذب السكاني للمحافظة، حيث سوف يتم توزيع القطع المخصصة للمواطنين وفقًا لنتائج القرعة العلنية التى سوف تجري بين المتقدمين.

وأضاف محمود أن المركز بصدد توصيل جميع المرافق الأساسية لهذه الأراضي من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء خلال الفترة القليلة لتسهيل عمليات بناء المنازل عليها للمنتفعين، ضمن خطط التوسع العمراني للمركز وقراه.

محافظ الوادي الجديد يتابع منظومة التصالح على مخالفات البناء

كان عقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اجتماعََا عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء المراكز لمتابعة موقف منظومة التصالح على مخالفات البناء.

وجّه المحافظ بتشكيل لجان لحصر المخالفات الموجودة بنطاق المحافظة والانتهاء من الحصر بنهاية شهر مايو الحالي، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين وغير الجادين في التصالح.

كما شدد على متابعة إجراءات التخلص الآمن من المخلفات الزراعية، والتأكد من توافر وسائل إطفاء للحرائق بحظائر الماشية، وحصر المحاضر المُحررة للمخالفين سواء بالحرق العمد أو تشوين المخلفات؛ لمتابعة إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة.