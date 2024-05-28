الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28-5-2024 في البنوك مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

تصدر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2024 محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من قبل عدد كبير من المواطنين، حيث شهد استقرارًا في سعره بحسب اخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية

الدستور يقدم آخر تحديث لسعر صرف الدولار والعملات الأجنبية لحظة بلحظة خلال تعاملات اليوم، حيث سجل مقابل الجنيه المصري نحو 47.10 جنيه للشراء، و47.24 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2024 سجل استقرارًا خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري، وبلغ متوسط سعره نحو 47.10 جنيه للشراء، و47.24 جنيه للبيع

سعر الدولار الثلاثاء في بنك مصر

 وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء استقرارًا مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ليبلغ نحو 47.41 جنيه للشراء، و47.51 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري ليبلغ نحو 47.46 للشراء، 47.56 جنيه للبيع .

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء

شهد سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء استقرارًا ليسجل 47.40 جنيه للشراء، 47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 28-50-2024

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 

وفي البنك التجاري الدولي CIB وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 27 مايو خلال منتصف التعاملات نحو 46.40 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن سعر العملات اليوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2024 سجلت استقرارًا وجاءت الأسعار كالآتي: 

سجل سعر الدولار نحو 47.10 جنيه للشراء، و47.24 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر اليورو 51.17 جنيه للشراء، و51.33 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي 12.56 جنيه للشراء، و12.59 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني 60.07 جنيه للشراء، و60.28 جنيه للبيع.

 

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اسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

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سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 2024/5/28 مقابل الجنيه المصرى

 

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