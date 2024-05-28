مودريتش يتحدث عن مستقبله مع ريال مدريد ووداعية توني كروس

كشف الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني، عن مستقبله مع فريقه وحقيقة رحيله عقب نهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد بنهاية شهر يونيو المقبل، وأثارت العديد من التقارير الصحفية احتمالية رحيله عن الفريق.

وقال مودريتش في حوار لإذاعة كادينا كوبي: "في سني لا يمكنني التفكير لفترات طويلة، يجب عليك أن تفكر يومًا بيوم وأسبوع تلو الآخر، والاستماع إلى جسدك وعقلك ثم اتخاذ بعض القرارات، خلال الموسم لم أفكر فيما قد يحدث".

وبسؤاله عما إذا كان فكر في كون الموسم الحالي هو الأخير له مع ريال مدريد، أجاب: "نعم فكرت في ذلك".

وعما إذا كان يشعر بالحزن لعدم قدرته على توديع الجماهير في الملعب، أجاب: "ليس كل ما نريده نحصل عليه".

وعن قلة مشاركاته: "كنت ألعب دائمًا في التشكيل الأساسي كلاعب مهم ولكن عليك مواجهة الموقف والقتال لأنني لم أستسلم أبدًا، عليّ مواصلة القتال والعمل عندما يحتاجوني وأعتقد أنني فعلت ذلك بشكل جيد".

وعن الغضب من قلة المشاركات: "لا، سلوكي عندما أتدرب وعندما ألعب، أنا أقدم 100% كما هو الحال دائمًا وهذه لم تكن مشكلة للفريق أو للمدرب أو لأي شخص، أنت دائمًا تريد المشاركة ولكنني لم أفتعل مشاكل، على العكس من ذلك كنت دائمًا مثال في التصرف الصحيح بالتدريبات".

وتحدث عن علاقته بكارلو أنشيلوتي: "العلاقة بيننا جيدة إلى حد ما، كما هو الحال دائمًا مع الكثير من الاحترام بيننا ولم تتغير كثيرًا، عندما لا تلعب لا تشعر بالسعادة ولكننا تحدثنا وأخبرني بمواصلة العمل وأنني سأشارك وسأظل لاعبًا مهمًا وهذا ما كان عليه الأمر في الكثير من المباريات، عندما أشارك بديلًا أو أبدأ المباراة، سلوكي كان دائمًا إيجابيًا وأنا في أفضل نادٍ بالعالم، ألعب هنا منذ 12 عامًا وفي كل مرة يجب عليك تقديم أفضل ما لديك وفي النهاية الجميع مهمين وكل لاعب بإمكانه المشاركة بشكل ما وأن يصبح مهم للفريق".

وعبر مودريتش عن رأيه في وداعية توني كروس: "عندما ينهي لاعب مسيرته فهذا أمر مؤسف دائمًا، والأمر أكثر عندما يكون هذا اللاعب هو توني، وهو اللاعب الذي شاركته في الملعب لمدة 10 سنوات واستمتعت باللعب، إنه أمر محزن ولكن هو قراره وتحدثت معه، إنه هادئ وفي سلام مع قراره، بالتأكيد مازال بإمكانه تقديم المزيد ولكن عليك احترامه".

وإذا ما أعجبته وداعية توني كروس؟ قال: "نعم كانت وداعية جيدة جدًا، توني استحق ذلك، لقد كانت جميلة ومليئة بالمشاعر".

وعما إذا كان قرار توني كروس مرتبط به، أجاب: "لا علاقة لي بهذا القرار".

وسأله صحفي كوبي عما إذا كان قدم استشارته لكروس بشأن قراره، أجاب: "لا يمكنني إخبارك ولكن الجميع يقررون لأنفسهم، كل شخص منا مختلف ويقرر ما يفعل في مسيرته وفي كرة القدم".

وعما إذا كان ريال مدريد آخر نادٍ له في حياته، علق: "قُلت ذلك دائمًا، ريال مدريد سيكون النادي الأخير لي، أريد الاعتزال في ريال مدريد ولكن سنرى ماسيحدث، أتمنى أن يحدث ما أريد، سيكون حلمًا لي الاعتزال في بيتي ونادي حياتي".

ورد على سؤال ماذا يقول لك فلورنتينيو بيريز عندما تقابله؟: "إنه يسألني إذا كنت جيدًا وأنا أيضًا أسأله، لقد كان دائمًا محب لي ولدينا علاقة جيدة جدًا، نعرف بعضنا البعض من وقت طويل".

ووجه له سؤال هل سيكون من الأفضل التتويج بدوري أبطال أوروبا وإعلان الاستمرار؟

وأجاب عنه: " أتمنى أن يحدث ذلك ولكن الشئ الأكثر أهمية هو التتويج بدوري أبطال أوروبا، يعتقد الجميع أننا سنفوز بسهولة ولكن الأمر ليس كذلك، لدينا مثال ليفركوزن وأتالانتا، بروسيا دورتموند فريق جيد جدًا ولديهم لاعبين سريعين جدًا وجميعنا نعرف الألمان كذلك، أنهم يستمرون في اللعب حتى النهاية ويجب عليك الحرص؛ مازال لدينا أسبوع للاستعداد بشكل جيد ولعب أفضل مباراة لنا في العام، فقط عندها سنفوز بالكأس".

وعما إذا كان سيتولى منصب المدرب المساعد: "أنا أفكر حاليًا فقط كلاعب".

