مصرع شخص صعقًا بالكهرباء داخل منزله فى الشرقية

لقى شخص مصرعه؛ إثر تعرضه لـ صعق كهرباء داخل منزله بقرية شنبارة بمركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبوحماد المركزي.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبوحماد المركزي بوصول "صلاح أ" 50 عاما، مقيم بمركز أبوحماد، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى في المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

نتائج التحريات الأولية

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المتوفى التي أودت بحياته إثر تعرضه لصعق كهرباء داخل منزله بقرية شنبارة بمركز أبوحماد، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.