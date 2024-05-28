الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع شخص صعقًا بالكهرباء داخل منزله فى الشرقية

جثة
جثة

لقى شخص مصرعه؛ إثر تعرضه لـ صعق كهرباء داخل منزله بقرية شنبارة بمركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبوحماد المركزي.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبوحماد المركزي بوصول "صلاح أ" 50 عاما، مقيم بمركز أبوحماد، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى في المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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الكهرباء تنهي حياة شاب صعقا داخل منزل أسرته بالصالحية القديمة فى الشرقية

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استدعاء زملاء قاصر ماتت صعقا بالكهرباء داخل مصنع في 6 أكتوبر

نتائج التحريات الأولية

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المتوفى التي أودت بحياته إثر تعرضه لصعق كهرباء داخل منزله بقرية شنبارة بمركز أبوحماد، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

صعقا بالكهرباء الشرقية صعق كهرباء مركز أبو حماد مديرية أمن الشرقية

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