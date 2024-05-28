الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية: الاحتلال استهدف الطابق العلوى من المستشفى الإندونيسى فى تل السلطان غرب رفح

المستشفى الإندونيسي
المستشفى الإندونيسي

تحدث مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من خان يونس، يوسف أبو كويك، عن آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، لافتًا إلى تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي المدفعي والجوي العنيف منذ ساعات الليل الماضية، وحتى ساعات صباح اليوم الثلاثاء، في مدينتي رفح وغزة، مخلفا عشرات الشهداء والجرحى.

وأكد ارتقاء 8 شهداء وإصابة آخرين جراء قصف مدفعي استهدف خياما للنازحين في محيط بركسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، بمنطقة تل السلطان شمال غرب مدينة رفح، بينما ارتقت فلسطينية وأصيبت أخرى نتيجة قصف الاحتلال شقة سكنية غرب مدينة رفح، مع تواصل استهداف المنازل في مناطق متفرقة بحي تل السلطان.

فيما قصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف وأطلقت النار من المسيرات الإسرائيلية في حي تل السلطان غرب مدينة رفح، بجانب استهدف القصف الطابق العلوي من المستشفى الإندونيسي في الحي، ونزحت عشرات العائلات بسبب قصف الاحتلال لمدارس الإيواء وعيادة تل السلطان والمستشفى.

رفح المستشفى الأندونيسي الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل رفح وغزة غزة الأونروا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين تل السلطان الأوضاع في قطاع غزة

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