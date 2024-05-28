الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسيوط يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمبادرة "حوافز تميز الأداء"

جانب من الاجتماع٩
جانب من الاجتماع٩

ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماع اللجنة التنفيذية للأنشطة التي تستوفى الشروط المدرجة في دليل حوافز الأداء، وذلك للمشاركة في مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي للعام الثالث للعام المالي 2024/2025 التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.


جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ وأعضاء اللجنة من وكلاء الوزارات ومديرى إدارات الديوان العام.


المعايير الأساسية للحصول على حوافز الأداء


وأشار محافظ أسيوط إلى أنه أصدر قرارًا رقم 1048 لسنة 2024 لتشكيل لجنة تحت إشراف الوزير المحافظ وبرئاسة المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ، لتنفيذ الأنشطة التي تستوفى الشروط المدرجة في دليل حوافز الأداء، وذلك بناءً على كتاب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتنفيذ مبادرة حوافز تميز الأداء لتشجيع المحافظات على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجالات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء وتعزيز دور الاستثمار العام في توطين أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح المحافظ أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الدليل الإرشادي للمبادرة للعام الثالث (2024- 2025) متضمنًا معايير التقييم والاستفادة من الخبرات المتراكمة، لافتًا إلى أنه تم توزيع الأدوار والتكليفات لأعضاء اللجنة لسرعة نهو الأعمال وتنفيذ التكليفات وفقًا للضوابط والنماذج المطلوبة للمبادرة مع ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية، مع التأكيد على تنسيق الجهود مع كل الجهات التنفيذية بالمحافظة لاستكمال واستيفاء البينات وفقًا للدليل الإرشادي على أن تقوم اللجنة بمشاركة الوثائق مع فريق تقييم الأداء، معلنًا دعمه الكامل لعمل اللجنة وتقديم كل التسهيلات لنهو الأنشطة المطلوبة على أن يتم عقد اجتماعات أسبوعية ومتابعة مستمرة لمعدلات الإنجاز وتقييم المشاركين في المبادرة.

ولفت إلى أن الدليل الإرشادي لمبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار تضمن بعض المعايير الأساسية للحصول على حوافز الأداء للعام المالي 24- 2025، التي تشمل التخطيط التشاركي وإعداد دراسات الجدوى وتخطيط الاستثمارات ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية وبناء القدرات التخطيطية والشفافية والإفصاح العام وتخضير الخطة الاستثمارية من خلال دمج البعد البيئى في الخطط التنموية وتنمية الموارد الذاتية.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اللجنة التنفيذية للأنشطة دليل حوافز الأداء المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ لسرعة نهو الأعمال

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