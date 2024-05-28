المركز القومي للمسرح يحتفي بذكرى ميلاد بجورج سيدهم

يحتفل المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، بذكرى ميلاد الفنان الراحل جورج سيدهم، الذي يحل اليوم الثلاثاء 28 مايو، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

أيقونة ثقافية في تاريخ مصر الفني الحديث

وأعدَّ المركز القومي للمسرح، بوسترًا خاصًا؛ احتفالًا بعيد ميلاد الرائع الكبير ملك الضحكة العفوية، الذي أصبح أيقونة ثقافية في تاريخ مصر الفني الحديث.

أبرز المعلومات عن جورج سيدهم

وكان جورج سيدهم من مواليد مدينة جرجا بمحافظة سوهاج في 28 مايو عام 1938م، وقد تخرج في كلية الزراعة جامعة عين شمس عام 1961 قسم إنتاج حيواني وزوجته الدكتورة ليندا مكرم.

بدأ جورج مشواره الفني موظفًا في فرق التليفزيون المسرحية التي تكونت مع بدء الإرسال التليفزيوني في مصر أوائل الستينيات، ثم مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح التي كونها المخرج التليفزيوني محمد سالم وضمت جورج والضيف أحمد وعادل نصيف الذي هاجر فانضم بدلاً منه سمير غانم.

وقدم سيدهم العديد من الأعمال الناجحة منها "الجراج" و"الشقة من حق الزوجة" و"المعتوه" و"عالم عيال عيال" و"قاع المدينة" و"أضواء المدينة" و"البحث عن فضيحة" و"فرقة المرح" و"المجانين الثلاثة" و"شباب مجنون جدا" و"معبودة الجماهير" و"آخر جنان" و"الشقيقان" و"آخر شقاوة" و"معسكر البنات"، وتوقف عن العمل منذ وقت طويل بعدما أصيب بالشلل، مما أثر على مركز الكلام.

في عام 1997 أصيب جورج سيدهم بجلطة في المخ نتج عنها حدوث شلل تام في الشق الأيمن من جسده، كما أثرت على مركز الكلام، مما أدى إلى ابتعاده عن الفن، وتوفي بعد معاناة طويلة مع المرض، في 27 مارس 2020 عن عمر ناهز 81 عامًا.