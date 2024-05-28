الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة 5 إثر تصادم سيارتين بطريق الإسكندرية الصحراوى

اسعاف
اسعاف

أصيب 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

 

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إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالشرقية

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مناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق إسكندرية الصحراوى، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

حادث تصادم طريق إسكندرية الصحراوي حادث تصادم سيارتين النجدة تصادم سيارتين

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