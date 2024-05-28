الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبل إعلانها.. تعرف على تاريخ جوائز الدولة وتطورها منذ إنشائها

جوائز الدولة
جوائز الدولة

ينتظر الكثير من الأدباء والفنانين والباحثين أساتذة الجامعات أصحاب الإنجازات الفكرية الهامة، إعلان المجلس الأعلى للثقافة، خلال الساعات القادمة، لـ جوائز الدولة في كل فروعها "النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية" 2024.

وتنقسم جوائز الدولة، إلى "النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية" 2024، والمقرر إعلانها اليوم، حيث يعقد المجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اجتماعه السنوي للإعلان عن الفائزين، وهذه الأسماء تيتم إعلانها بعد التصوت عليها المجلس خلال اجتماعه السبعين.

وفي السطور التالية، نستعرض تاريخ جوائز الدولة قبل إعلانها.

جائزة النيل

وتبلغ قيمتها في مجالات الفنون والآداب وفي مجال العلوم الاجتماعية،  500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، كما أضيف جائزة النيل للمبدعين العرب وتضمن جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه وميدالية ذهبية.

ودشنت الدولة جوائز الدولة، عام 1958، ثم صدر القانون رقم (24) لسنه 1998؛ بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم (37) لسنه 1958؛ بإنشاء جوائز الدولـة للإنتاج الفكري وتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب، الذي نص على إنشاء جائزة مبارك (سابقا) في مـجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم التكنولوجية المتقدمة، والقانون رقم (2) لسنه 2005 الذي نص عـلى مضاعفة قيمة جوائز الدولة، والقانون رقم (117) لسنة 2008؛ بتعديل القيمة المالية لجوائز الدولة للإنتاج الفكري، ولتـشجيع العـلوم، العلوم الاجتماعية، الفنون، والآداب.

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جوائز الدولة التقديرية:

وتشمل ثلاث جوائز، في مجال الفنون، وقيمة كل جائزة منها 200 ألف جنيه، وميدالية ذهبية.

أما في مجال الآداب؛ تتضمن ثلاث جوائز، قيمة كل جائزة منها 200 ألف جنيه، وميدالية ذهبية.

وفى مجال العلوم الاجتماعية؛ تنقسم إلى أربعة جوائز، قيمة كل جائزة منها 200 ألف جنيه، وميدالية ذهبية.

وتطبيقًا لأحكام القانون رقم (37) لسنة 1958 الصادر بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجـيع العلوم والعلوم الاجـتماعـية والفنون والآداب والمعدل بالقانون رقم (161) لسـنة 1980، والقانون رقــم (24) لسـنة 1998، والقانون رقم (2) لسنة 2005، والقانون رقــم (117) لسنة 2008؛ بتعديل القيمة المالية لجوائز الدولة للإنتاج الفكرى، ولتشـجيع العلوم، والعلوم الاجتماعية، والفـنـون، والآداب.

جائزة الدولة للتفوق

تشمل جائزتين في مجال الفنون؛ قيمة كل جائزة منهما 100 ألف جنيه، وميدالية فضية.

وجائزتين في مجال الآداب؛ قيمة كل جائزة منهما 100 ألف جنيه، وميدالية فضية.

وثلاثة جوائز في مجال العلوم الاجتماعية، قيمة كل جائزة 100 ألف جنيه، وميدالية فضية.

جوائز الدولة التشجيعية

تشمل جوائز الدولة التشجيعية 32 جائزة، تبلغ قيمة كل جائزة منهم 50 ألف جنيه، بواقع ثمانية جوائز في مجال الآداب؛ وثمانية جوائز في مجال الفنون، وثمانية جوائز في مجال العلوم الاجتماعية، وثمانية جوائز في العلوم الاقتصادية والقانونية.

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