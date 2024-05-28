بدء فعاليات "ندوة مصر والتحديات الراهنة" في جامعة طنطا

انطلقت منذ قليل ندوة مصر والتحديات الراهنة التي تنظمها جامعة طنطا بحضور الكاتب الصحفي مصطفى بكري، ورئاسة الأستاذ الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة والدكتور ممدوح المصري.

وقدم الدكتور ممدوح المصري، عميد كلية الآداب والمستشار السياسي لجامعة طنطا، كلمة ترحيب بالحضور معلنا عن خطوات جامعة طنطا تجاه الأمور الراهنة ودورها القيادي على كل الأنظمة في تثقيف وتوعية كل منتسبيها لترسيخ مفهوم الوطنية ودعم القيادات السياسية لخدمة الوطن، معلنا رهانه علي وعي الطلاب وتماسكهم مع المجتمع.

واستقبل الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم، الكاتب الصحفي والإعلامي الكبير مصطفى بكري، رئيس تحرير جريدة الأسبوع، وعضو مجلس النواب، بمقر إدارة الجامعة، وذلك قبيل المشاركة في الندوة التثقيفية، ورحب ذكي، بالكاتب الصحفي مصطفى بكري، مؤكدًا أن بكري يعد من الشخصيات الوطنية الكبيرة والمخلصة التي حملت على عاتقها الدفاع مسؤولية كبيرة دفاعًا عن الوطن وله مواقف وطنية كثيرة مشرفة، واستعرض إنجازات الجامعة ومدى التحديات التي تواجه الجامعة والمجتمع في كافة المجالات.

أوضح رئيس الجامعة، أن هذه الندوة تأتي في إطار حملات التوعية المجتمعية التى تنفذها جامعة طنطا لأبنائها الطلاب، ودور الجامعة في تعزيز الوعي الوطني لدى الشباب وإعدادهم لمستقبل أفضل وبناء الجمهورية الجديدة، والتوعية بقضايا الوطن.

وبدأت بالجامعة فعاليات الندوة التثقيفية بعنوان "مصر وتحديات الأمن القومي"، في إطار حملات التوعية المجتمعية التى تنفذها الجامعة لأبنائها الطلاب، بحضور الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب.

بدأت فعاليات الندوة، بعرض فيلمًا تسجيليًا عن الجمهورية الجديدة، ثم فيلمًا عن الجامعة بعنوان “جامعة طنطا على خطى الجمهورية الجديدة”، وفيلمًا عن أبرز المحطات في حياة الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري، ثم كلمة ترحيب قدمها الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب والمستشار السياسي للجامعة، ويلي ذلك كلمة للدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، ثم تبدأ محاضرة المفكر السياسي والصحفي مصطفى بكرى، ويليها فتح باب المناقشة والأسئلة، وتقديم درع الجامعة لبكري.

تقام الندوة اليوم، بمقر إدارة جامعة طنطا، بحضور الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعلم والطلاب، والدكتور ممدوح المصري المستشار السياسي للجامعة، ولفيف من عمداء الكليات، والطلاب من مختلف كليات الجامعة.