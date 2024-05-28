الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المحكمة العربية للتحكيم تكرم الدكتورة هالة السعيد

تكريم الدكتورة هالة
تكريم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

كرمت المحكمة العربية للتحكيم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجهودها في دعم المحكمة وتمكينها من أداء عملها وتوصيل رسالتها.

وسلم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، درع المحكمة العربية للدكتورة هالة السعيد، في حضور الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وأعضاء مجلس أمناء المحكمة العربية.

تكريم وزيرة التخطيط

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: “نتوجه بالشكر للدكتورة هالة السعيد لجهدها الوافر في دعم رسالة محكمة التحكيم العربية ومساندتها للمحكمة في تخصيص مقر يليق بدور المحكمة ورسالتها، وهو دور وطني مشرف يعكس حرص الحكومة المصرية على دعم المنظمات العربية ومساندة المؤسسات الفاعلة في خدمة التنمية وتحسين التعاون العربي”.

المحكمة العربية للتحكيم

من جهتها، تقدمت الدكتورة هالة السعيد بخالص الشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق وأعضاء مجلس أمناء المحكمة العربية، وأشادت بالدور الفاعل للمحكمة ورسالتها النبيلة والقامات الرفيعة التي تشكل مجلس الأمناء واللجان المختلفة وأكدت على اعتزازها بالتكريم.

وأضافت السعيد أن المحكمة ستلعب دورا مهما في ملف التنمية الاقتصادية وتعميق التعاون الاقتصادي بين الدول العربية وضمان وجود آليات للتحكيم وإدارة النزاعات مما يضيف لمناخ الاستثمار والتنمية.

المحكمة العربية للتحكيم هالة السعيد وزيرة التخطيط وزير الأوقاف التنمية

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