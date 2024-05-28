ترقبوا.. نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني ورابط الحصول عليها

ارتفعت معدلات البحث عن نتيجة الصف الثالث الاعدادى الترم الثاني بعد ان انهى طلاب الشهادة الاعدادية امتحانات نهاية العام الدراسي منذ أيام مضت بمختلف محافظات الجمهورية خاصة بعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني في محافظة بورسعيد.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي في المحافظات

ننشر في التقرير التالي اخر الاخبار المتداولة عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني من مختلف المحافظات والموعد التقريبي لظهورها في باقي المحافظات وعلى رأسها محافظة القاهرة.

حتى الآن لم تصدر نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني الا في محافظة بورسعيد ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد من هنا ، ثم كتابة رقم الجلوس ثم الضغط على اظهر النتيجة .

وفي محافظة الجيزة من المتوقع أن تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية نهاية الاسبوع الجاري ويكون الاستعلام عنها من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة الدخول للموقع من هنا

ثم ادخال رقم الجلوس فور اعتمادها من المحافظ والضغط على اعرض نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة .

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة

ومن المتوقع ان تصدر نتيجة الصف الثالث الاعدادي في محافظة القاهرة أيضا نهاية الاسبوع الجاري ويكون الاستعلام عنها من خلال بوابة التعليم الاساسي الخاصة بالمحافظة اضغط هنا

ثم ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب عرض النتيجة

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية

يكون الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية من خلال البوابة الالكترونية للمحافظة حيث يوجد بانر خاصة بالنتيجة فور اعتمادها من المحافظ يتم الاعلان عنها والاستعلام يكون برقم الجلوس.

اضغط هنا للدخول على البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية

توزيع درجات مواد الصف الثالث الاعدادي

يكون المجموع الكل لامتحانات الترم الثاني للصف الثالث الاعدادي من 140 درجة ويكون المجموع الكلي للترمين 280

وينقسم توزيع الدرجات لامتحانات الترم الثاني كالتالي

- مادة اللغة العربية والخط والإملاء 40 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة.

- مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة.

- مادة العلوم 20 درجة.

- مادة الرياضيات 30 درجة.