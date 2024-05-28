عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "الغزيون يبحثون عن متاعهم وسط رماد محرقة تل السلطان بمدينة رفح الفلسطينية".

وقال التقرير، "في مخيم تل السلطان برفح الفلسطينية يبحث الغزيون عن أي شيء من متعلقاتهم المتبقية وسط رماد المحرقة التي اجتاحت خيامهم حين قصف جيش الاحتلال النازحين المحتمين فيما كان يوصف بالمنطقة الآمنة".

وتابع: "يلملم الغزيون شتاتهم وما يصلح من متاعهم لرحلة نزوح أخرى للمرة الثامنة دون أن يعلموا إلى أي أرض آمنة يرتحلون، فنظرات عابثة تكسوا وجوه أطفال ونساء غزة بعد هول ما رأوه على مدار شهور عدة لتأتي مجزرة رفح الفلسطينية لتنثر دماء الشهداء في كل أنحاء القطاع".

واختتم: "إنه نزوح آخر في طريق غير معلوم فيقين الغزيين الآن أنهم غير آمنين ومن نجا منهم من المحرقة يبحث عن وجهة لعله يحيا ليوم آخر".