تحرير 1306 مخالفات لقائدى سيارات لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

حرر رجال الإدارة العامة للمرور بـوزارة الداخلية، 1306 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني الذي يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص والمساعدة في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية.

ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد، عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلًا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.