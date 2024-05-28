بدء الاختبارات الشفوية الإلكترونية لطلاب شهادات القراءات بمطروح

بدأت منطقة مطروح الأزهرية، اليوم الثلاثاء، الاختبارات الشفوية الإلكترونية لطلاب شهادات القراءات (التجويد، والعالية، والتخصص)، للعام الدراسي 2023-2024، بمقر معهد بنين مطروح النموذجي.

_لجان الاختبارات

وتابع الشيخ عطية سالم، مدير عام العلوم الدينية والعربية للمنطقة، عددا من لجان الاختبارات، وتأكد من سلامة الكاميرات والأجهزة، موجها تعليماته بتوفير الهدوء والانضباط وسبل الراحة مع الطلاب.

_نظام التوثيق الإلكتروني

من جانبه، أوضح الشيخ إبراهيم السباعي، مدير إدارة التعليم النوعي بالمنطقة، أن الامتحانات تجري وفقًا لنظام التوثيق الإلكتروني بالصوت والصورة؛ ضمانًا للحيادية وإعطاء كل طالب حقه، وأن الاختبارات سوف تنعقد لمدة يومين، وذلك طبقًا للجداول المعلنة من قطاع المعاهد الأزهرية.

وفي سياق آخر، كان قد اجتمع الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، مع منسقي مبادرة براعم مصر الرقمية، بديوان عام المنطقة الأزهرية، لمناقشة خطة واستعدادات المنطقة لتنفيذها وتحقيق الهدف منها.

جاء ذلك بحضور الشيخ عطية سالم، مدير عام العلوم الدينية والعربية للمنطقة، ومنسق المبادرة أحمد الحفيان، مدير إدارة المعلومات بالمنطقة، وسيد علي، مشرف الإدارات التعليمية للمشروع.

تناول اللقاء استعدادات المنطقة لتنفيذ مبادرة براعم مصر الرقمية لطلاب المرحلة الابتدائية من الصف الرابع حتى السادس الابتدائي، والذي ينفذهما الأزهر الشريف بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

_أعمال التسجيل للطلاب

وخلال الاجتماع، استمع رئيس المنطقة لخطة المنسقين واستعدادهم للمشروع، وأشاد بجهودهم المبذولة لتحفيز الطلاب وتشجيعهم للمشاركة، والحرص على إتمام أعمال التسجيل للطلاب، والتغلب على العراقيل والصعوبات رغم ضيق الوقت، مؤكدًا أهمية هذه المبادرة التى تسهم في إعداد جيل متميز من النشء قادر على استشراف آفاق جديدة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق الرؤية الرقمية لمصر في مُواكبة علوم ومتطلبات سوق العمل المستقبلية، مؤكدا دعمه الكامل لهم، متمنيا التوفيق والسداد لجميع الطلاب.

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