“عالماشي” يقود علي ربيع لمؤخرة جدول ترتيب إيرادات الأفلام اليومي

حقق فيلم “عالماشي” للفنان علي ربيع إيردات متدنية في منافسات شباك التذاكر، أمس الاثنين، وسط منافسة شرسة لعدد كبير من الأعمال الفنية المختلفة التي تصدرها فيلم “السرب” .

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي إن “عالماشي” حقق إيرادات بلغ 16,724 الف جنية فقط، ليحل في المركز الأخير وسط منافسة خمسة أفلام أخرى.

قصة “عالماشى”

"عالماشي" تدور أحداثه حول شخصية "هادي هادي عبدالهادي" الشاب الكسول الذي يبلغ من العمر 30 عامًا، ويعيش مع والده وتنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يشخصه الأطباء بحالة نادرة تستلزم منه الحركة المستمرة لتجنب إصابته بجلطات في الدم، فيبدأ رحلة كوميدية من المشي الدائم.



الفيلم بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبدالله، انتصار، عبدالله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، تأليف أحمد عبدالوهاب، وكريم سامي كيمز، وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري، من المقرر طرح الفيلم في عيد الفطر 2014.

آخر أعمال على ربيع

كان آخر أعمال الفنان علي ربيع، فيلم "بعد الشر" من تأليف أمين جمال، ووليد أبوالمجد، وإخراج أحمد عبدالوهاب.

وشارك في بطولته ميرنا نورالدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبدالجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر، وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ويُجسِّد علي ربيع، خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.

وشارك في بطولته ميرنا نورالدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبدالجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر، وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ويُجسِّد علي ربيع، خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.