الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الزراعة الماليزي: مصر تسعى للتحول إلى مركز لصناعة وتصدير زيت النخيل

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد وزير الزراعة والسلع الماليزي داتوك سري جوهاري عبد الغني، إمكانية التعاون مع مصر في صناعة زيت النخيل، موضحا أنه ناقش مع السفير المصري في ماليزيا استراتيجية تحويل مصر إلى مركز لصناعة زيت النخيل، من خلال خطوات مدروسة بين البلدين، بهدف إنتاج زيت نخيل عالي الجودة يتم تصديره إلى كافة دول العالم، إضافة إلي تأسيس مركزين لزيت النخيل في قناة السويس، للوصول إلى الأسواق التي لا يستطيعون الوصول إليها.

قال الوزير الماليزي إن بلاده ثاني أكبر منتج زيت على مستوى العام، مؤكدا أن منطقة شمال أفريقيا توفر فرص كبيرة لإنتاج منتجات ذات قيمة وجودة عالية من مشتقات النخيل في قطاعات متنوعة مثل الأدوية، ومستحضرات التجميل، والصناعات الغذائية.

أكد أن أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا تدعم التوسع في إنتاج زيت النخيل، مشيرا إلى أن زيت النخيل يمثل 3 % من الدخل المحلي في ماليزيا ويمثل 73% من الصناعة، وينمو بنسبة كبيرة باستمرار، ويشغل حوالي مليون شخص.

أضاف خلال منتدى زيت النخيل الماليزي-مصر 2024، أن اللاعبين الرئيسين في صناعة زيت النخيل الماليزي يمكنهم التعاون من خلال إقامة شراكات جديدة وبناء تحالفات استراتيجية. وأكد أن هذه الجهود ستساعد في الاستفادة من أسواق جديدة لزيت النخيل الماليزي وتوسيع تواجده في المنطقة.

أوضح الوزير الماليزي أن النخيل يحتل مساحة كبيرة من المحاصيل الماليزية، حيث يمثل 32% من الإنتاج العالمي، مشيرا إلى أن زيت النخيل سهل الإنتاج ولا يتأثر كثيرًا بالتغيرات المناخية، وهو أمر مهم في ظل التحديات المناخية الحالية. وأكد أن ماليزيا ملتزمة بالوصول إلى صفر انبعاثات كربونية في كافة الأنشطة، وأن صناعة زيت النخيل هي من الأنشطة الرئيسية التي تركز فيها البلاد على تحقيق الحياد الكربوني.

أضاف سري جوهاري إن المرافق التي سوف يقوون بها سوف تكون في عدد من الدول ولكن مصر تعتبر من أهم المواقع الاستراتيجية في العالم، حيث إنها متوسطة العالم ونستطيع من خلالها غزو جميع الأسواق.

من جهتها، قالت بيلفيندر سرون، الرئيس التنفيذي لمجلس زيت النخيل الماليزي، إن زيت النخيل يتصدر قائمة واردات الزيوت النباتية في مصر، حيث بلغت واردات زيت النخيل 1.08 مليون طن في عام 2023، وهو ما يمثل 58٪ من إجمالي واردات الزيوت والدهون لمصر. وأشارت إلى أن السوق المصري يتطور بوتيرة متسارعة، ويعد زيت النخيل من الزيوت الغذائية الضرورية اقتصاديا والمتعددة الاستخدامات في الصناعات الغذائية وغير الغذائية.

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