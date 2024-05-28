الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع شخص غرقًا فى ترعة بالشرقية

غرقا
غرقا

لقى شخص مصرعه إثر سقوطه غارقا في مياه ترعة الألفية بقرية القراقرة بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى منيا القمح المركزي.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول "أيمن إبراهيم" 50 عاما، عامل، مقيم بمركز منيا القمح، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى في المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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انتشال جثة تلميذ غرق في ترعة في الوقف بمحافظة قنا

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وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المتوفى التي أودت بحياته إثر سقوطه غارقا في مياه ترعة ترعة الألفية بقرية القراقرة بمركز منيا القمح، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

ترعة الشرقية ثلاجة حفظ الموتى مستشفى منيا القمح المركزى مديرية أمن الشرقية

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