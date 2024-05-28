"تضامن الوادي الجديد" تسلم تأشيرات وتذاكر السفر لـ90 حاجا

سلمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادى الجديد، 90 حاجا من حُجاج الجمعيات بمراكز المحافظة تأشيرات وتذاكر السفر وملابس الإحرام، استعدادًا لمغادرة البلاد للأراضي المقدسة لآداء فريضة الحج لعام 1445 هجريًا.

وقال محمد منير، مدير عام تضامن الوادى الجديد انه تم عرض فيلم وثائقى عن كيفية أداء مناسك الحج التى يجب على الحجاج اتباعها حتى يكون أداء الفريضة صحيحا، وشرح كل ما يحتاجه الحجاج من استعدادات للمناسك والرخص الشرعية والوسيلة المثلى لأداء الفريضة والسلوكيات الواجب اتباعها خلال آداء شعائر ومناسك الحج.

من جهته، هنأ اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الحجاج بالسفر لأداء مناسك الحج، متمنياُ لهم أداء الفريضة بكل سهولة ويسر وطالبهم بالدعاء لمصرنا الغالية بأن يحفظها الله من كل مكروه وسوء ويجنبها الفتن، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وعودة حميدة لأرض الوطن الغالي مصر.

وجه محافظ الوادي الجديد المشرفين المرافقين لحجاج الجمعيات الأهلية بتذليل كافة العقبات أمامهم ومساعدتهم في أداء مناسك الحج مطالبًا ببذل أقصى جهد لتلبية احتياجات الحجاج وتوفير جو من الراحة والسكينة وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت في وقت سابق عن فتح باب سداد الدفعة الثانية للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1445هـ - 2024م، والذين يبلغ عددهم 7500 حاج ممن وقع عليهم الاختيار في القرعة الإلكترونية العلنية التي أجرتها وزارة التضامن الاجتماعي، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج نهاية ديسمبر الماضي.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة وضعت عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج لهذا الموسم منها، أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتدبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 2023-11-1م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة، وذلك من خلال تقديم شهادة التحركات.

أضافت القباج أن من بين الشروط الواجب توافرها في المتقدم لأداء فريضة الحج أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية، ويعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 2024-3-1م الموافق 20 شعبان 1445هـ، حيث لا يقل سن مقدم الطلب عن 25 عامًا، ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين لايقل عمره عن 18 عامًا، ولا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.