رسميًا.. النرويج تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية

أعلن وزارة الخارجية النرويجية عن الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية عاصمتها القدس الشرقية بدءا من اليوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2024.

وقالت، وفقًا لبيان أذاعته فضائية الغد الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن اعتراف النرويج الرسمي بفلسطين كدولة دخل حيز التنفيذ، لافتًا إلى أن هناك عددا من الدول الأوروبية الأخرى ذات التفكير المماثل ستعترف رسميا بفلسطين في نفس التاريخ.

وفي وقت سابق، علق وزير خارجية النرويج، إسبن بارث إيدي، على المجزرة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، بقصف خيام النازحين في رفح الفلسطينية، ما أدى إلى حرق الخيام، وارتقى خلالها أكثر من 40 شهيدًا فلسطينيًا معظمهم من الأطفال.

دائرة عنف مستمرة فى غزة والضفة الغربية

وقال، في مؤتمر صحفي لوزراء خارجية النرويج وأيرلندا وإسبانيا بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية: إننا نرى دائرة عنف مستمرة في غزة والضفة الغربية، وإنهاؤها يكون بإقامة دولة فلسطينية، لافتًا إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية جزء من مسار يهدف للوصول إلى عملية سلام في الشرق الأوسط.