الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رسميًا.. النرويج تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية

فلسطين
فلسطين

أعلن وزارة الخارجية النرويجية عن الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية عاصمتها القدس الشرقية بدءا من اليوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2024.

وقالت، وفقًا لبيان أذاعته فضائية الغد الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن اعتراف النرويج الرسمي بفلسطين كدولة دخل حيز التنفيذ، لافتًا إلى أن هناك عددا من الدول الأوروبية الأخرى ذات التفكير المماثل ستعترف رسميا بفلسطين في نفس التاريخ.

وفي وقت سابق، علق وزير خارجية النرويج، إسبن بارث إيدي، على المجزرة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، بقصف خيام النازحين في رفح الفلسطينية، ما أدى إلى حرق الخيام، وارتقى خلالها أكثر من 40 شهيدًا فلسطينيًا معظمهم من الأطفال.

دائرة عنف مستمرة فى غزة والضفة الغربية

وقال، في مؤتمر صحفي لوزراء خارجية النرويج وأيرلندا وإسبانيا بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية: إننا نرى دائرة عنف مستمرة في غزة والضفة الغربية، وإنهاؤها يكون بإقامة دولة فلسطينية، لافتًا إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية جزء من مسار يهدف للوصول إلى عملية سلام في الشرق الأوسط.

الدول الأوروبية النرويج الدولة الفلسطينية الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية فلسطين القدس الشرقية ايرلندا اسبانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية غزة

مواد متعلقة

إسرائيل: إسبانيا متواطئة فى التحريض على قتل الشعب اليهودى باعترافها بدولة فلسطينية

"الأونروا": تقديم المساعدة والحماية أصبح أمرًا شبه مستحيل فى قطاع غزة

إعلام عبرى: المعارضة تدفع بينى جانتس لمغادرة مجلس الحرب

القاهرة الإخبارية: المعارضة الإسرائيلية تبحث الإطاحة بنتنياهو وتشكيل حكومة بديلة

إسبانيا تدعو لوقف دائم لإطلاق النار فى غزة

إسبانيا: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإحلال السلام بالمنطقة

حزب الله يعلن تنفيذ هجوم نارى مركز على موقع راميا الإسرائيلى

1184 منزلًا ومنشأة.. إسرائيل تعلن خسائرها منذ اندلاع المواجهة مع حزب الله اللبنانى

الأكثر قراءة

القاهرة الإخبارية: المعارضة الإسرائيلية تبحث الإطاحة بنتنياهو وتشكيل حكومة بديلة

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

20 جنيهًا انخفاضًا فى الكيلو.. تراجع كبير بأسعار الدواجن قبل عيد الأضحى

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

أبن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 235 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل ارتكاب المجازر بكل مناطق غزة

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية