الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزيرة شئون المرأة: الغطاء الأمريكى يشجع الاحتلال الإسرائيلى على مواصلة جرائمه بغزة

منى الخليلي
منى الخليلي

قالت وزيرة شئون المرأة الفلسطينية، منى الخليلي، إن الاحتلال يواصل جرائمه بحق الفلسطينيين في غزة وآخرها قصف خيام النازحين برفح الفلسطينية.

وأضافت الخليلي، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة هي من تتحمل مسئولية العدوان الإسرائيلي باستخدامها الفيتو في مجلس الأمن.

وأشارت وزيرة شئون المرأة الفلسطينية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم سياسة التجويع ضد الشعب الفلسطيني للتنازل عن حقوقه.

إسرائيل تجاهلت قرارات محكمة العدل وكثفت عمليات القتل

ونوهت وزيرة شئون المرأة الفلسطينية بأن إسرائيل تجاهلت قرارات محكمة العدل الدولية وكثفت عمليات القتل والاستهداف في رفح الفلسطينية، لافتة إلى أن الغطاء الأمريكي يشجع الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة جرائمه في غزة.

وتابعت: الأسرى الفلسطينيون يتعرضون في سجون الاحتلال لجميع الانتهاكات التي تخالف المواثيق الأممية.

غزة وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية منى الخليلي الغطاء الأمريكي الاحتلال مواصلة جرائمه في غزة جرائمه في غزة

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