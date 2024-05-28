الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مطران الكنيسة اللاتينية يستقبل رفات القديس فرنسيس الأسيزي بمصر الجديدة

الأنبا باخوم
الأنبا باخوم

قال  الأنبا باخوم المتحدث الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية والنائب البطريركي للكاثوليك في بيان له، أنه استقبل المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، رفات القديس فرنسيس الآسيزي وذلك ببازيليك السيدة العذراء، بمصر الجديدة.

وتابع،  ترأس سيادة المطران صلاة القداس الإلهي، بمشاركة الأب مراد مجلع، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، والأب ليفيو كريشي، الرئيس الإقليمي لإقليم توسكانا، بإيطاليا، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان، والراهبات، بالإضافة إلى محبي القديس فرنسيس.

ولفت إلى أنه تضمن القداس الإلهي التطواف الاحتفالي بالرفات المقدس، للتبرك منه، كما أهديت بازيليك السيدة العذراء، بمصر الجديدة، تمثالًا صغيرًا للقديس فرنسيس الآسيزي.

 الاحتفال بمرور اثنين وعشرين عامًا على تأسيس فرقة جنود مريم "سيدة البشارة"
 

وأوضح: أنه كما احتفلت كنيسة سيدة البشارة، بالمهاجرين، بمرور اثنين وعشرين عامًا على تأسيس فرقة جنود مريم "سيدة البشارة" بالرعية، حيث بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها الأب جورج سامي، راعي الكنيسة.

وفي كلمة العظة، أكد الأب جورج أهمية أن نتخذ العذراء مريم، قدوة لنا في أعمالنا، لأنها كانت تقدم أفعال المحبة في صمت، فمهما واجهنا من صعاب في الخدمة، نستطيع التغلب عليها، مقتادين بمحبة أمنا القديسة مريم.

تضمن اليوم أيضًا كلمة حول "الجندي المريمي"، وفي الختام، قدمت مسؤولة فرقة جنود مريم "سيدة البشارة"، نبذة عن تاريخ الفرقة، منذ تأسيسها، وحتى الآن، ثم أهداها الأب جورج سامي تمثال السيدة العذراء.

 الاحتفال بصوم الرسل

جدير بالذكر أنه تحتفل الكنائس  في 24 يونيو 2024، بصوم الرسل ويستمر حتى 12 يوليو 2024 ويعد صوم الرسل من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة، والتي يسمح فيها بأكل السمك، عدا يومي الجمعة والسبت، وهو أول الأصوام الكنسية، التي تبدأها الكنيسة بعد فترة الخماسين المقدسة التي تعقب عيد القيامة المجيد.

وصوم الرسل كان أول صيام صامته الكنيسة المسيحية لأن الرسل صاموا هذا الصيام، ومدة الصوم متغيرة، ويحدده تاريخ عيد القيامة، بعد 8 أسابيع من عيد الفصح يأتي يوم الأحد لجميع القديسين، وفي اليوم التالي الإثنين، يبدأ صوم الرسل ويستمر الصوم حتى 12 يوليو عيد الرسولين بطرس و‌بولس وقد تصل مدة الصوم إلى 42 يومًا.

الأنبا باخوم لمتحدث الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية لمطران كلاوديو لوراتي مطران الكنيسة اللاتينية رفات القديس فرنسيس الآسيزي

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