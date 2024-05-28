الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ القليوبية يتابع تطوير مستشفى طوخ وكورنيش القناطر

محافظ القليوبية يتابع
محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير مستشفى طوخ وكورنيش القناطر

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بمدينتي طوخ والقناطر الخيرية للوقوف على آخر مستجدات الأعمال على أرض الواقع ولتسريع منظومة العمل، لنهو تلك المشروعات في مدتها المقررة ودخولها الخدمة للنهوض بالخدمات 

استهل المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء مستشفى طوخ المركزي، لمتابعة ما استجد من أعمال، وذلك لإدخالها ضمن منظومة الصحة بالقليوبية، ولتقديم خدمة صحية لائقة لمواطني مدينة طوخ والقرى المجاورة لها ولخدمة حالات الطوارئ التي تنتج عن حوادث على الطريق الزراعي.

أكد محافظ القليوبية الانتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبة ٨٨٪  والبدء في إنشاء السور الخارجي للمستشفى، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال توصيل كابلات الكهرباء بمحيط المستشفى، موجهًا بدفع الأعمال وتكثيفها والعمل بنظام الورديات لتسليم المحطة قبل المدة الزمنية المحددة.

تابع الهجان أعمال طريق كورنيش القناطر الخيرية، مؤكدًا أنه تم  الانتهاء من أعمال الرصف بالكامل ووضع قواعد أعمدة الإنارة بالجزيرة الوسطي، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من تركيب البلدورة المتوسطة للأرصفة الجانبية بالكورنيش، وجار الآن أعمال إنشاء الأسوار الجانبية للطريق ووجه المحافظ بدفع الأعمال والانتهاء من أعمال التطوير والالتزام بالمقاييس والمعايير المتفق عليها وتكثيف الأعمال بالورديات المسائية للعمل على تسيير الحركة المرورية.

تفقد المحافظ أعمال إنشاء سوق اليوم الواحد والسوق الحضارية بمدينة القناطر، مؤكدًا أنه جار إنشاء ١٥٤ باكية لتستوعب جميع الباعة الجائلين وأصحاب العمالة اليومية بمدينة القناطر الخيرية بسوق الثلاثاء لتكون مصدر رزق لهم، فضلًا عن منع التكدسات المرورية بسوق الثلاثاء بهدف الارتقاء بالشكل الحضاري وخلق فرص عمل للشباب. 

أشار إلى أن المحافظة تسعى لتنفيذ خطة إنشاء مواقف سرفيس حضارية لتكون بديلًا عن المواقف العشوائية لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية وتعكس مظهرًا غير حضاري، موجهًا خلال الجولة بإنشاء موقف سيارات لمدينة القناطر الخيرية، لتحسين حركة المرور وتوفير ساحات انتظار ونقاط ترفيهية وتجارية حضارية تليق بالحياة الكريمة التي تنشدها الدولة لكل مواطن. 
جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لقطعة (أرض الكامب) على مساحة 7 آلاف متر، وذلك بعد أن وجه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بسرعة رفع التراكمات من الأرض، لاستغلالها في إقامة موقف لسيارات قرى مركز ومدينة القناطر الخيرية للعمل على تحقيق السيولة المرورية بالمدينة ومنع المواقف العشوائية.

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الذي وقع بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة القليوبية للاستفادة من الأراضي غير المستغلة في إقامة مشروعات نفع عام للمحافظة، حيث تم رفع تراكمات عليها بلغت 5000 م3 على مدار يومين، كما تم البدء في تخطيط الأرض هندسيًا وتقسيمها إلى حارات لاستيعاب أكبر قدر من السيارات مع إنشاء حاجز خرساني بالبلدورات.

محافظ القليوبية جولة ميدانية المشروعات الخدمية القناطر الخيرية مدينة طوخ

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