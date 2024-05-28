الأرصاد: الأجواء ستكون ربيعية خلال الأيام المقبلة

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة، وآخر الظواهر الجوية.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، إن البلاد تشهد تباينًا واختلافًا في درجات الحرارة بين اليوم والآخر، متابعة: بداية من اليوم سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن المحافظات الشمالية تتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، ستسهم في انخفاض درجات الحرارة بفارق درجتين أو 3 عن الأمس.

الأرصاد: تسجيل درجات الحرارة خلال العام في فصل الربيع بين 32 و33 درجة

وأوضحت أن الأجواء ستكون ربيعية في الأيام المقبلة، لاسيما في المحافظات الشمالية وتتراوح درجات الحرارة المتوقعة بين 32 و33 درجة، وتكون أجواء الليل معتدلة ولطيفة.

ونوهت بوجود فرص تساقط للأمطار الخفيفة والتي قد تكون رعدية على بعض المناطق في سيناء، متابعة: لا توجد أتربة أو رمال حتى يوم الخميس المقبل.