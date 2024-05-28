الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لمجابهة الكوارث والأزمات.. البحر الأحمر تستعد لـ"صقر 129"

محافظة البحر الاحمر
محافظة البحر الاحمر

تواصل الجهات المختصة والمعنية بمحافظة البحر الأحمر تجهيزاتها لإنهاء استعداداتها لإجراء التدريب العملي للمناورة "صقر ١٢٩"، وذلك لمجابهة الأزمات والكوارث بالبحر الأحمر.

اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، كلف الجهات المختصة والمشتركة في المشروع بعقد اجتماع تنسيقي لمتابعة الاستعدادات الخاصة بفعاليات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية بالمحافظة "صقر ١٢٩"، والذي سينفذ خلال الفترة من 28 وحتى 30 مايو، وذلك بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

جرى تنظيم المناورة عن طريق محاكاة فعلية لمواقف طارئة قد تحدث بالمحافظة وآليات التعامل مع تلك المواقف لاحتواء الأزمة والتخفيف من أضرارها فور وقوعها، ويشارك في المناورة عدد من الجهات منها مديرية التضامن الاجتماعي والهلال الاحمر ومجالس مدن المحافظة المختلفة وعدد من المديريات الخدمية بالمحافظة. 

أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر، أنه تم عقد الاجتماع التحضيري لبحث تجهيزات المناورة، وذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات التنسيقية والتحضيرية لبحث الاستعدادات الخاصة بالتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر "صقر ١٢٩"، مُؤكدًا أن المحافظة تسعى بصفة مستمرة لتطوير السيناريوهات للأزمات والكوارث المحتملة، ووضع خطط للتصدي لها ومراجعتها بشكل دوري مع القوات المسلحة وتنسيق جهود وإمكانيات كل الجهات المعنية.

أوضح محافظ البحر الأحمر، أنه جرى استعراض سيناريو العرض الخاص بالتدريب مع الجهات المعنية، والتأكد من القيام  بكافة الأدوار المنوطة بكل جهة، وذلك بهدف التأكد من جاهزية المحافظة واستعدادها بجميع أجهزتها للتعامل حال وقوع أي أحداث طارئة أو أزمة، وكيفية اتخاذ القرار السليم في الوقت والمكان المناسبين، مؤكدًا انه هذه المشاريع تكون ضمن خطة الاستعداد لاي أحداث طارئة تواجه المحافظة في أي وقت، وطرق التعامل معها في وقت اسرع للحفاظ علي سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

البحر الاحمر الازمات والكوارث صقر ١٢٩ التضامن الاجتماعي محافظ البحر الأحمر سلامة المواطنين

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