"القاهرة الإخبارية" تبث لقطات حية لقصف إسرائيلى مكثف لمناطق متفرقة فى قطاع غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بوقوع قصف إسرائيلي مكثف لمناطق متفرقة في قطاع غزة.

وعرضت القناة لقطات حية مباشرة من شمال قطاع غزة، التي ترصد تصاعد الدخان الكثيف على بعض المناطق في الشمال.

ارتقاء عدد من الشهداء وعشرات المصابين

وقام طيران الاحتلال بتكثيف غاراته، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وعشرات المصابين جراء قصف مدفعي وجوي عنيف.

كذلك استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف على مدينة بيت حانون، وفي حي الدرج بمدينة غزة، كما قصفت طائرات الاحتلال منزلًا مأهولًا بالسكان.

وقصفت القوات الإسرائيلية، شمال وشرق مخيم البريج وسط القطاع.