شوبير يحذر من كارثة بشأن مستحقات فيتوريا.. قد تصل لـ5 ملايين يورو (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر تطورات أزمة المستحقات المالية المتأخرة للبرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني.

شوبير يحذر من كارثة بشأن فيتوريا

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الثلاثاء:" كان هناك اتفاق مسبق بين فيتوريا ومسئولي الجبلاية، بشأن أزمة مستحقاته المالية".

وأضاف:" هذا الاتفاق كان ينص على حصول المدرب البرتغالي على 3 أشهر كشرط جزائي، لكن حدثت مماطلة من جانب اتحاد الكرة عند تنفيذ هذا الاتفاق على أرض الواقع".

وواصل شوبير:" هذه المماطلة دفعت فيتوريا ومساعديه، لرفض الرد على كل اتصالات مسئولي الجبلاية معه لحل الموضوع وديا، البرتغالي متمسك بالحصول على باقى تعاقده بالكامل فوق الـ 4 ملايين يورو".

وأشار شوبير إلى أن هذا المبلغ قابل للزيادة فقد يصل لـ5 ملايين يورو، متسائلا: "من سيتحملها إذا توجه فيتوريا للمحكمة الرياضية الدولية “كأس" للحصول على مستحقاته المالية بالكامل؟.

واختتم قائلا: "هذه هي الكارثة وأخشى أن ندفع الثمن، ويجب على كل من تسبب في هذا الأمر أن يقف أمام مسئوليته".

وكان مسئولو الجبلاية، قد قرروا إقالة البرتغالي روي فيتوريا من منصبه، عقب خروج الفراعنة المبكر من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي أقيمت مطلع العام الجاري بكوت ديفوار، بعد الهزيمة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية في دور الـ16، بركلات الترجيح.

وتولى فيتوريا المسئولية الفنية للمنتخب الوطني الأول في يونيو من عام 2022 وذلك لمدة 4 سنوات، على أن ينتهي عقده في يونيو من عام 2026، خلفا لإيهاب جلال المدير الفني الأسبق للفراعنة، إلا أن الضغوط الجماهيرية على اتحاد الكرة، بعد توديع الفريق منافسات “كان 2023” أجبرتهم على إقالة فيتوريا.