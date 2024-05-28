الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

آراء الركاب حول خدمة محطات المرحلة الجديدة بخط المترو الثالث

المترو
المترو

نشرت وزارة النقل “فيديو" خاصًا بآراء الركاب حول الخدمة المقدمة في محطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو والتي تم تشغيلها تجريبيًا بدءًا من يوم ١٥ من الشهر الجاري.

وزيرا النقل والبترول يبحثان مستجدات المشروعات المشتركة

يذكر أن  الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عقد اجتماعًا موسعًا مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

جاء خلال الاجتماع استعراض الجهود المشتركة  في دراسة مشروع محطة التسهيلات البحرية الدائمة  للصب السائل والغازى بميناء الدخيلة، وعرض فريقا العمل من الوزارتين الخطوات الجارية لاستكمال الدراسات الخاصة بالمشروع، الذي يأتي في إطار خطة وزارة البترول والثروة المعدنية  للتطوير والتوسعات الإنتاجية المستقبلية بمجمعات ومصانع البتروكيماويات بالإسكندرية التابعة للشركة القابضة للبتروكيماويات واستدامة تأمين احتياجاتها من المواد الخام اللازمة، والتي سيتم استقبالها وتداولها من خلال المحطة المشار إليها بما يدعم تعظيم القيمة المضافة وزيادة التصنيع المحلى لمنتجات بتروكيماوية مصرية عالية الجودة وفى الوقت نفسه تعظيم الاستغلال الأمثل للموانئ المصرية.

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وجرى التنسيق بشأن ممرات الوصول إلىمحطة السادات بالخط الأول للقطار الكهربائي السريع في حرم "سوميد" خاصة مع التقدم الكبير في معدلات تنفيذ المشروع، نظرًا لأهمية شبكة القطار الكهربائى السريع التى ستغطى أنحاء الجمهورية والتي بجانب كونها شرايين تنمية فإنها تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، والمناطق السياحية والمناطق الزراعية الجديدة وربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير.

وتطرقت المناقشات إلى التعاون المشترك لدعم عمل الوحدات البحرية بأعمال التكريك بميناء دمياط والترتيبات لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لناقلات البترول وآخر المستجدات الخاصة، بشأن توقيع بروتوكول بين شركة بورسعيد لتداول الحاويات والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة البترول والثروة المعدنية لاستغلال الرصيف الخاص بشركة مصر للبترول ورصيف الشركة الدولية للزيوت استغلالًا مشتركًا بين شركة بورسعيد لتداول الحاويات وشركة مصر للبترول.

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جرى التأكيد خلال الاجتماع على أهمية التنسيق بين فرق العمل من الوزارتين في كل أوجه العمل المشترك من أجل التعاون والبناء والتكامل بين قطاعي النقل والبترول، والذي يتيح الاستفادة من المقومات المتاحة لدى القطاعين في إقامة مشروعات تعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

شاهد الفيديو: 

مهندس كامل الوزير وزير النقل الجهود المشتركة الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل محطة التسهيلات البحرية الدائمة الوحدات البحرية بميناء دمياط وزارة البترول

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