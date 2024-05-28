الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإحصاء: 13.9 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والصين خلال 2023

مصر والصين
مصر والصين

أظهرت بيانات الجهاز  المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وصول حجم التبادل التجارى بين مصر والصين إلى 13.9  مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 16.6  مليار دولار خلال عام 2022.

الصادرات المصرية للصين 

وسجلت حجم  الصادرات المصرية إلى الصين 909 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 بينما بلغ حجم الواردات المصرية من الصين  12.9  مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 14.8 مليار دولار خلال عام 2022.

وتمثلت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصين خلال  عام 2023 فيما يلى: 
1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 414  مليون دولار.
2.  مصنوعات من احجار وأسمنت بقيمة 116 مليون دولار.
3. فواكه بقيمة 78 مليون دولار.
4. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 31  مليون دولار.
5. نحاس ومصنوعاته  بقيمة 27 مليون دولار.

واردات مصر من الصين 

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الصين خلال عام 2023
1. ألات وأجهزة كهربائية  بقيمة 4.3  مليار دولار.
2.  حديد وصلب  بقيمة 1.2  مليار دولار.
3. ألياف نسيج صناعية بقيمة 1.1 مليار دولار.
4. منتجات كيماوية عضوية  بقيمة 790  مليون دولار.
5. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 773 مليون دولار.
وسجلت قيمة الاستثمارات الصينية في مصر 956.7 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 563.4 مليون دولار خلال العام المالى  2021/ 2022.

حجم الاستثمارات المصرية

بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الصين 208.4 مليون دولار  خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 126.5 مليون دولار  خلال العام المالى  2021/ 2022.

تحويلات المصريين العاملين بالصين

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصين 19.5 مليون دولار خلال العام المالي  2022 /2023 مقابل  13.2  مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022. بينما بلغت قيمة تحويلات الصينيين العاملين في مصر 3.5 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 4.1 مليون دولار خلال العام المالي  2021 / 2022.
وسجل عدد سكان مصر 106.4 مليون نسمة في مايو 2024، بينما سجل عدد سكان الصين 1.4 مليار نسمة عن نفس الفترة.
وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة الصين طبقا لتقديرات البعثة 6600 ألف مصري حتى نهاية عام 2022.

inbound7617046147846109400
inbound7617046147846109400
inbound3836038622198381233
inbound3836038622198381233
الاحصاء التبادل التجاري الصين الصادرات المصرية استثمارات

مواد متعلقة

الإحصاء: ارتفاع العمر المتوقع للإناث لـ74 عاما ومعدل الإنجاب 2.76 مولود لكل سيدة

مصر تخفض صادرات الكهرباء لأدنى مستوى فى 2024.. و"الإحصاء" يعلن مؤشرات جديدة

الأكثر قراءة

القاهرة الإخبارية: المعارضة الإسرائيلية تبحث الإطاحة بنتنياهو وتشكيل حكومة بديلة

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

20 جنيهًا انخفاضًا فى الكيلو.. تراجع كبير بأسعار الدواجن قبل عيد الأضحى

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

أبن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 235 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل ارتكاب المجازر بكل مناطق غزة

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية