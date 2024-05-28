الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشيلسى يقترب من إتمام التعاقد مع إنزو ماريسكا بعقد لمدة 5 سنوات

إنزو ماريسكا
إنزو ماريسكا

اقتربت إدارة نادي تشيلسي الانجليزي من إنهاء التعاقد مع الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق ليستر سيتي لخلافة الأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينو في تدريب الفريق.

وأقالت إدارة نادي تشيلسي بوتشتينو من منصبه عقب نهاية الموسم الجاري، بعد موسم واحد فقط من توليه المهمة.

وأفادت شبكة ذا أثلتيك أن إدارة تشيلسي تستعد لمنح إنزو ماريسكا عقدًا مدته 5 سنوات، وهي مدة أكثر من ضعف مدة عقد بوتشتينو مع الفريق.

فيما ذكر فابريزيو رومانو، أن الاتفاق بين إنزو ماريسكا وفريقه التدريبي وإدارة نادي تشيلسي بات قريبًا من الإتمام ويتم الانتهاء حاليًا من التفاصيل الخاصة بفريقه التدريبي.

وأشار رومانو إلى أن إدارة تشيلسي تجري مفاوضات حاليًا مع نظيرتها في ليستر سيتي من أجل الاتفاق على قيمة الغرامة التي سيتم دفعها نظير تخلي الأخيرة عن خدمات ماريسكا ومساعديه.

ويرتبط إنزو ماريسكا بعقد مع إدارة نادي ليستر سيتي ممتد حتى 30 يونيو 2026.

المسيرة التدريبية لإنزو ماريسكا

وبدأ إنزو ماريسكا مسيرته التدريبية كمدرب مساعد بنادي أسكولي الإيطالي في الفترة بين يونيو 2017 ونوفمبر من العام نفسه، ثم تولى ذات المنصب في إشبيلية الإسباني بين ديسمبر 2017 وإبريل 2018 ثم تولى منصب المدير التقني للنادي الإسباني حتى 30 يونيو 2018، وفي 1 يوليو 2018 بدأ مهمته كمدرب مساعد بنادي وست هام الانجليزي ورحل عن الفريق في ديسمبر 2019، ثم تولى منصب المدير الفني لفريق مانشستر سيتي تحت 23 عامًا في أغسطس 2020 ورحل عن النادي في مايو 2021، ثم تولى تدريب بارما بين مايو ونوفمبر من العام نفسه.

وشغل إنزو ماريسكا منصب المدرب المساعد لفريق مانشستر سيتي بين يوليو 2022 وحتى يونيو 2023 ثم رحل لتولي تدريب فريق ليستر سيتي مطلع الموسم المنصرم وقادهم للتأهل للبريميرليج مرة أخرى.

تشيلسى إنزو ماريسكا ليستر سيتي ماوريسيو بوتشتينو المسيرة التدريبية لإنزو ماريسكا الدورى الانجليزى

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