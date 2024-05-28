ما هى حدود 67 التى اعترفت بها إسبانيا لدولة فلسطين؟

أعلنت إسبانيا أن اعترافها بالدولة الفلسطينية لن يتضمن أي تغيير لحدود 1967 دون اتفاق الإسرائيليين والفلسطينيين على السواء، مؤكدة أن "المسار الوحيد للسلام هو حل الدولتين"، وأوضحت أن الاعتراف بدولة فلسطينية يشمل قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقية.

وتشكل حدود 1967 للفلسطينيين خط أساس بالغ الأهمية، ويُنظر إليها باعتبارها تسوية تاريخية، في حين يرى العديد من الإسرائيليين أن هذه الخطوط حدود تعسفية لا يمكن الدفاع عنها، في هذا الإطار تسلط السطور التالية الضوء على ماهيه حدود 1967 ومسار حل الدولتين.

ما هى حدود 1967 بالنسبة للفلسطينيين؟

يرى العديد من الفلسطينيين أن كامل الأراضي الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط هي وطنهم التاريخي، ويعتقدون أنه يحق لهم الحصول على 100% منها.

لكن مع مرور الوقت، شهد الفلسطينيون تراجع حصتهم من الأرض، من 100% إلى 75% في عام 1937 (لجنة بيل)، إلى 44% في عام 1947 (خطة التقسيم التي أقرتها الأمم المتحدة)، وأخيرًا إلى 22% في عام 1949 (لجنة بيل- العرب).

كانت خطوط هدنة عام 1949 بمثابة الحدود الفعلية لإسرائيل حتى عام 1967- ولهذا السبب تُعرف باسم خطوط 1967 أو الخط الأخضر.

ومن عام 1949 إلى عام 1967، سيطر الأردن على الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وسيطرت مصر على قطاع غزة، لكن إسرائيل سيطرت على تلك المناطق في حرب عام 1967.

ويعتبر الفلسطينيون وجزء كبير من المجتمع الدولي هذه المناطق خاضعة للاحتلال العسكري الإسرائيلي.

وفي عام 1988، بدأت منظمة التحرير الفلسطينية في التحول من مطلبها بنسبة 100% من الأراضي إلى دولة على أساس حدود 1967– 22% من فلسطين التاريخية.

وينظر الفلسطينيون إلى هذا التحول باعتباره "تسوية تاريخية".

واليوم، يرى الفلسطينيون أن حصتهم البالغة 22% تتقلص، مع توسع المستوطنات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية.

ماذا تمثل حدود 1967 للإسرائيليين؟

في المقابل، يعتقد العديد من الإسرائيليين أن لديهم حقًا تاريخيًا ودينيًا، يعود تاريخه إلى آلاف السنين، في كل الأراضي الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط. وهذا يشمل "يهودا والسامرة"، وهو الاسم التوراتي للضفة الغربية.

ولا يعتبر العديد من الإسرائيليين خطوط 1967 أساسًا لرسم الحدود، بل يرونها خطوط هدنة تعسفية تفصل بين القوات الإسرائيلية والعربية في عام 1949.

وبالإضافة إلى ذلك، يرفض العديد من الإسرائيليين وصف الضفة الغربية والقدس الشرقية بأنها "محتلة" من قبل إسرائيل، ويرى آخرون أن الحدود المبنية على حدود عام 1967 لا يمكن الدفاع عنها، ويتساءلون، لماذا يتعين على إسرائيل أن تعيد الأراضي التي فازت بها في حروب دفاعية؟

ووفقًا لموقع progress is possible، فإن الاعتبارات الدافعة لإسرائيل فيما يتعلق بالحدود هي الحقائق الأمنية والديموغرافية على الأرض، على وجه التحديد، الأحياء اليهودية في القدس الشرقية، والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، التي بنيت منذ سيطرة إسرائيل على البلاد في عام 1967.

وفي المجمل، هناك ما يقرب من 630 ألف إسرائيلي يعيشون خارج خطوط 1967- الغالبية العظمى منهم في المجتمعات المتاخمة لخطوط 1967. وفي كثير من الأحيان، لا يميز الإسرائيليون بين المجتمعات الإسرائيلية داخل خطوط عام 1967 وتلك الواقعة خلفها والقريبة منها.

مسار حل الدولتين لإنهاء الصراع

على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، كانت السياسة والممارسات الإسرائيلية هي التعامل مع غزة على أنها معزولة تمامًا عن مسألة الضفة الغربية المحتلة. ولكن بعد السابع من أكتوبر والحرب التي تلت ذلك، أعادت الولايات المتحدة وحلفاؤها الإقليميون والغربيون مفهوم المسار إلى حل الدولتين مرة أخرى في المحادثة، باعتباره أفقًا سياسيًا ضروريًا لإنهاء الحرب.

ووضع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في 7 نوفمبر 2023، في قمة مجموعة السبع، خمسة مبادئ تتعلق بغزة، وهي: "عدم استخدام غزة كمنصة للإرهاب أو غيره من الهجمات العنيفة. لا إعادة احتلال لغزة بعد انتهاء الصراع. لا توجد محاولة لحصار أو حصار غزة. لا يوجد تقليص في أراضي غزة. لا تهجير قسريًا للمدنيين في غزة".

ومع ذلك، تسعى إسرائيل إلى استعادة السيطرة على ممر فيلادلفي، وهو الشريط الضيق من الأرض على جانب غزة، الذي يمثل الحدود بين مصر وغزة من أجل منع التهريب وحفر الأنفاق. وهو أمر ترفضه مصر تمامًا.

وعلى الرغم من عدم نشر أي خطط رسمية، إلا أن هناك الكثير من النقاش داخل إدارة بايدن حول "صفقة كبيرة" محتملة من شأنها أن تنطوي على دعم إسرائيل عملية سياسية يمكن أن تؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح مقابل تطبيع العلاقات مع السعودية.

ومع ذلك، أصدرت حكومة الائتلاف الحاكم الإسرائيلي "قرارًا تفسيريًا" يرفض أي اعتراف أحادي بالدولة الفلسطينية.