الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طلب إحاطة حول خطة "التعليم" لمواجهة الغش فى الثانوية العامة

الدكتورة حنان حسنى
الدكتورة حنان حسنى

توجهت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بشأن خطة الوزارة لمواجهة الغش في امتحانات الثانوية العامة.

وقالت الدكتورة حنان يشار: شهدت السنوات الأخيرة تناميا لظاهرة "الغش" في الامتحانات، لا سيما بين طلاب الثانوية العامة بشكل شبه ممنهج استدعى تدخل من الجهات المعنية لمكافحة هذه الظاهرة.

وجاء في طلب إحاطتها، أن وزارة التربية والتعليم تخرج علينا كل عام قبل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة وتؤكد أنها "وضعت حدًا لهذه المشكلة"، ولن يتكرر ما حدث خلال السنوات الماضية وأنها استحدثت وسائل جديدة لمجابهة الغش، مع بدء أول اختبار نتفاجأ بتسريب الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل علني، ووصل في بعض الأحيان إلى تسريب الامتحانات قبل انطلاقها بساعات.

امتحانات الثانوية العامة

وأكملت: كتربوية وأستاذة جامعية قبل أن أكون نائبة، أرى أن ظاهرة الغش التي استفحلت خلال السنوات الأخيرة تكشف بوضوح عن خلل أصاب منظومة المجتمع قبل أن يصيب المنظومة التعليمية، فعلى الرغم من تشديد العقوبات والقرارات الوزارية الملزمة والتنبيهات المشددة، تظل الظاهرة قائمة قبل تتفاقم من عام إلى آخر.

وطالبت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، وزارة التربية والتعليم بالاستعداد مبكرًا لامتحانات الثانوية العامة، ووضع حدًا نهائيًا لظاهرة الغش هذه المرة لما لها من عواقب وخيمة، حيث تؤثر على تكافؤ الفرص بين الطلاب، كما ستؤدي إلى خلق أجيال جديدة التحقت بكليات لا تتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم، كما رأينا من قبل رسوب طلاب الفرقة الأولى بإحدى كليات الطب.

وتابعت: كما أن ظاهرة الغش في الامتحانات تكشف عن خلل في النظام التعليمي وهو ما يستدعي حلولًا خارج الصندوق لتطوير المنظومة القائمة على الحفظ والتلقين وليس على التفكير الإبداعي.

الغش في امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة أخبار امتحانات الثانوية العامة اليوم وزير التربية والتعليم الدكتورة حنان حسني الدكتورة حنان حسني عضو لجنة التعليم بمجلس النواب

مواد متعلقة

موعد توزيع المدارس أرقام الجلوس على طلاب الثانوية العامة 2024

الأكثر قراءة

القاهرة الإخبارية: المعارضة الإسرائيلية تبحث الإطاحة بنتنياهو وتشكيل حكومة بديلة

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

20 جنيهًا انخفاضًا فى الكيلو.. تراجع كبير بأسعار الدواجن قبل عيد الأضحى

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

أبن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 235 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل ارتكاب المجازر بكل مناطق غزة

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية