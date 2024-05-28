طلب إحاطة حول خطة "التعليم" لمواجهة الغش فى الثانوية العامة

توجهت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بشأن خطة الوزارة لمواجهة الغش في امتحانات الثانوية العامة.

وقالت الدكتورة حنان يشار: شهدت السنوات الأخيرة تناميا لظاهرة "الغش" في الامتحانات، لا سيما بين طلاب الثانوية العامة بشكل شبه ممنهج استدعى تدخل من الجهات المعنية لمكافحة هذه الظاهرة.

وجاء في طلب إحاطتها، أن وزارة التربية والتعليم تخرج علينا كل عام قبل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة وتؤكد أنها "وضعت حدًا لهذه المشكلة"، ولن يتكرر ما حدث خلال السنوات الماضية وأنها استحدثت وسائل جديدة لمجابهة الغش، مع بدء أول اختبار نتفاجأ بتسريب الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل علني، ووصل في بعض الأحيان إلى تسريب الامتحانات قبل انطلاقها بساعات.

امتحانات الثانوية العامة

وأكملت: كتربوية وأستاذة جامعية قبل أن أكون نائبة، أرى أن ظاهرة الغش التي استفحلت خلال السنوات الأخيرة تكشف بوضوح عن خلل أصاب منظومة المجتمع قبل أن يصيب المنظومة التعليمية، فعلى الرغم من تشديد العقوبات والقرارات الوزارية الملزمة والتنبيهات المشددة، تظل الظاهرة قائمة قبل تتفاقم من عام إلى آخر.

وطالبت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، وزارة التربية والتعليم بالاستعداد مبكرًا لامتحانات الثانوية العامة، ووضع حدًا نهائيًا لظاهرة الغش هذه المرة لما لها من عواقب وخيمة، حيث تؤثر على تكافؤ الفرص بين الطلاب، كما ستؤدي إلى خلق أجيال جديدة التحقت بكليات لا تتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم، كما رأينا من قبل رسوب طلاب الفرقة الأولى بإحدى كليات الطب.

وتابعت: كما أن ظاهرة الغش في الامتحانات تكشف عن خلل في النظام التعليمي وهو ما يستدعي حلولًا خارج الصندوق لتطوير المنظومة القائمة على الحفظ والتلقين وليس على التفكير الإبداعي.