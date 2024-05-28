الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب رئيس "هيئة المجتمعات العمرانية" يتابع سير العمل بمشروعات حدائق العاصمة

نائب رئيس هيئة المجتمعات
نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية

قام المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة حدائق العاصمة، يرافقه المهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، مساعدا نائب رئيس الهيئة، وذلك بحضور المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، ومسئولي الجهاز.

واستهل المهندس أمين غنيم، الزيارة بالاطلاع على عرض تقديمي عن مدينة حدائق العاصمة، والمشروعات الجارى تنفيذها من إسكان وخدمات وطرق ومرافق ورى وصرف وزراعة وتنمية، بجانب الاطلاع على عرض من رئيس الجهاز عن بعض المقترحات لتعظيم موارد الجهاز فى كل المجالات المختلفة.

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وانتقل المهندس أمين غنيم، ومرافقوه، لتفقد المشروعات الجارى تنفيذها، والتي شملت وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين- محور محدودي الدخل" المرحلتين الرابعة والخامسة، وأعمال المرافق والطرق الخاصة بمواقع المبادرة، ومحطة رفع المياه الجديدة، وغير ذلك من المشروعات، بهدف الاطلاع على نسب التنفيذ ودفع العمل، وتذليل أي عقبات.

وشدد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن على ضرورة الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع للمدن، كما أن الالتزام بأعمال النظافة والتجميل وصيانة الطرق سيساعد في تحقيق رؤية مستقبلية فى جمال المدينة.

وأكد المهندس أمين غنيم أن الزيارات والمتابعات الميدانية لتفقد المشروعات ومستوى الخدمات المقدمة بالمدن الجديدة تهدف إلى تقييم الوضع الراهن، وتحديد الأولويات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان، مشددًا على أن العمل المتواصل والمتابعة الدقيقة سيكون لهما الأثر البالغ في تحقيق الأهداف المنشودة.

المهندس أمين غنيم رئيس هيئة المجتمعات العمرانية كمال بهجات أحمد عمران محدودي الدخل

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