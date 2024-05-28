"ڤاليو" تبرم اتفاقية مع مؤسسة مجدي يعقوب لتسهيل تقديم التبرعات بدون مصاريف إضافية من خلال "SparkIt"

أعلنت ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، وهي مؤسسة خيرية متخصصة في تقديم خدمات الرعاية الصحية لمرضى القلب والأوعية الدموية، لتسهيل تقديم التبرعات للمؤسسة ولتسهيل تجهيز مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد الذي يجرى إنشاؤه حاليًا في القاهرة، وذلك من خلال وسيلة دفع بديلة وسهلة الاستخدام.

ومن خلال هذه الاتفاقية الجديدة، سوف تقوم ڤاليو بتوظيف طريقة الدفع «SparkIt» لمساعدة المتبرعين على المساهمة في دعم المؤسسة وإنشاء وتجهيز مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد والسداد في أول شهر سماح بدون فوائد.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل عملية تقديم التبرعات للراغبين في المساهمة في عملية إنشاء وتجهيز المركز الجديد، على أن يتم توجيه التبرعات المقدمة من خلال «SparkIt» في رعاية العمليات الجراحية وعمليات القسطرة إلى جانب الحصول على فرصة كتابة اسم المتبرع على المنشأة الجديدة كصدقة جارية، وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي طويل المدى على خدمات الرعاية الصحية لمرضى القلب والأوعية الدموية في مصر.

وتعليقًا على هذا التعاون، أعرب معتز لطفي، رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات بشركة «ڤاليو»، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب والتي تأتي في إطار الأهداف الاستراتيجية التي تتبناها الشركة ويتبلور أهم محاورها في تعزيز قدرة الأفراد على تعظيم المردود الإيجابي على المجتمع بوجه عام.

وأضاف معتز أن مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد، الذي يتم إنشاؤه وهو تابعًا لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب، يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة لمرضى القلب والأوعية الدموية في مصر والمنطقة.

وأشار إلى أن «SparkIt» سوف يتيح للعملاء تقديم التبرعات والمساهمة في تحويل حلم مؤسسة مجدي يعقوب للقلب لإنشاء هذا المركز الجديد إلى حقيقة، بكل سهولة وبدون أي مصاريف إضافية. وأكد معتز على التزام «ڤاليو» بتحقيق الشمول المالي بما يتجاوز الحلول التقليدية، معربًا عن اعتزازه بدعم جهود مؤسسة مجدي يعقوب للقلب لتعزيز الرعاية الصحية المقدمة لمرضى القلب والأوعية الدموية.

ومن جانبها، قالت ريم جاد الرب، رئيس قسم التسويق والاتصالات بمؤسسة مجدي يعقوب للقلب، أن هذه الشراكة مع «ڤاليو» سوف تساهم في تعزيز قدرة المؤسسة على تحقيق هدفها المتمثل في توفير رعاية شاملة لمرضى القلب.

وأشارت جاد الرب إلى أن الدعم الذي تقدمه «ڤاليو» له دور كبير في قرب اكتمال مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب في القاهرة، وهو منشأة مخصصة لعلاج 120 ألف مريض سنويًا، من بينها حوالي 60% من الأطفال، وإجراء 12 ألف عملية جراحية. وأكدت جاد الرب أن هذا التعاون يساهم في تسهيل عملية جمع التبرعات، بالإضافة إلى تعزيز عملية التدريب الطبي لحوالي 1750 كوادر طبية سنويًا، مؤكدة أن ذلك التعاون سوف يؤدي إلى صياغة مستقبل أكثر إشراقًا حيث يجد كل قلب طريقه إلى الشفاء.

وتواصل شركة «ڤاليو»، منذ إنشائها أواخر عام 2017، في إحداث طفرة في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية من خلال تقديم باقة من الخدمات العصرية، وذلك في إطار استراتيجيتها التي تهدف إلى تعزيز نمط الحياة المتطور، والمساهمة في تعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء البلاد.

يُذكر أن شركة «ڤاليو» تنفرد بسجل حافل بالإنجازات في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي في السوق المصري على مدار السنوات الماضية، وذلك عبر تقديم باقة ابتكارية من الخدمات المالية، وهو ما ساهم في ترسيخ مكانتها الرائدة في صدارة مقدمي الخدمات والحلول المالية الابتكارية في مصر.

بالإضافة إلى ذلك، نجحت الشركة في توسيع نطاق خدماتها لتشمل إطلاق برنامج تمويل يتيح للعملاء سداد مدفوعات المنتجات عالية القيمة، فضلًا عن توفير حلول وخدمات الاستثمار والاسترداد النقدي، والادخار وال بالإضافة إلى مجموعة من الحلول والخدمات المالية للشركات من خلال قطاعاتها المتميّزة وهي (U، Ulter، إنڤست، شقلباظ، بيزنس، أكيد، Flip). وقد قامت الشركة مؤخرًا بإطلاق بطاقة مسبقة الدفع وبطاقة ائتمانية بالتعاون مع شركة فيزا.