الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ القليوبية يتفقد عددًا من المصانع الخاصة بالصناعات الغذائية

محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد عددًا من المصانع الخاصة

أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أهمية تكاتف جميع الجهات لتشجيع المنتج والصناعة الوطنية لزيادة الاستثمارات المحلية والنهوض بالصناعة المصرية التي تسهم بشكل كبير في وجود فرص عمل حقيقية للقضاء على البطالة ودفع عجلة الإنتاج، مؤكدًا حرصه على عقد لقاءات دورية مع المستثمرين لمناقشة سبل دعم قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم القطاعات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق المعدلات المرجوة لنمو الاقتصاد المصرى.

وأضاف محافظ القليوبية أنه توجد استراتيجية وطنية متكاملة للصناعة في مصر تتضمن العديد من المستهدفات النوعية والكمية الواضحة، سعيًا لتعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات التي تمتلكها مصر، وتجعلها نقطة جذب لمزيد من رءوس الأموال والمستثمرين المحليين والأجانب.

وأشار إلى دعم منظومة الاستثمار بالمحافظة، وتوفير كافة احتياجات المستثمرين والتعرف على مطالبهم، وتذليل كافة المعوقات أمامهم، في سبيل الخروج بمنتجات وطنية ذات مستوى عال من الجودة للمنافسة في الأسواق العالمية، وتوفير فرص عمل لشباب وأبناء المحافظة، حيث تفقد ٤ مصانع لتعبئة وتغليف فواكه مجمدة وخضروات وعصائر، وإنتاج البيض والتمور لتعبئة الخضروات المجففة.

شرح تفصيلي حول معدلات العمل والإنتاج داخل المصانع

واستمع الهجان، لشرح تفصيلي حول معدلات العمل والإنتاج داخل المصانع، مشيدًا بالمنتجات التي تقوم المصانع بتصنيعها، والتي يتم تصديرها للخارج، مؤكدًا أن المحافظة شهدت صناعات تعمل على دعم السوق المحلية وتوفر صناعة محلية مهمة وتوفر فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أن هذه الصناعات تدخل لأول مرة المنطقة الصناعية، وتسهم في الارتقاء بالمستوى الصناعي. 

والتقى محافظ القليوبية بعدد من العاملين بتلك المصانع، للتأكد من توفير كافة سبل الراحة للعاملين بمصانع المنطقة الصناعية ببنها، كما تفقد خطوط ومراحل الإنتاج والأقسام المختلفة للتأكد من جودة المنتجات، مشددًا على الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية والسلامة داخل المصانع لتحقيق منتجات غذائية على أعلى درجة من الكفاءة.

وأشاد محافظ القليوبية بالدور المهم والحيوي لتلك الشركات والمصانع في دفع وتطوير الصناعات المصرية والاستفادة من كافة الإمكانات التصنيعية المتاحة والارتكاز على الميزة التنافسية، ما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية وخلق فرص عمل جادة للشباب ومن ثم زيادة معدلات مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي وزيادة معدلات التصدير.

محافظ القليوبية الاستثمارات المحلية الصناعة الوطنية زيادة الاستثمارات المنطقة الاستثمارية

مواد متعلقة

غدر الصحاب.. العثور على جثة شاب قتله صديقه فى القليوبية

بحضور وزير الرى.. بروتوكول تعاون بين جامعة بنها ومركز التدريب الإقليمى

جامعة بنها تتألق وتحصد المراكز الأولى في مهرجان "إبداع" الـ12

محافظ القليوبية يسلم ملابس الإحرام الخاصة بحجاج الجمعيات الأهلية

محافظ القليوبية يتفقد لجان الدبلومات الفنية للاطمئنان على سير الامتحانات

عبدالرحمن حسين يُتوج بـ 3 ميداليات فى بطولة العالم لرفع الأثقال

غدًا.. انطلاق الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية 2024 بالقليوبية

غرق فى القليوبية وظهر بالدقهلية.. انتشال جثمان "غريق كفر شكر"

الأكثر قراءة

القاهرة الإخبارية: المعارضة الإسرائيلية تبحث الإطاحة بنتنياهو وتشكيل حكومة بديلة

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

20 جنيهًا انخفاضًا فى الكيلو.. تراجع كبير بأسعار الدواجن قبل عيد الأضحى

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

أبن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 235 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل ارتكاب المجازر بكل مناطق غزة

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية