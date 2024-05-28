إعلام إسرائيلى: صفارات الإنذار تدوى فى كريات شمونة ومحيطها بالجليل الأعلى

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن إعلام إسرائيلي، بأن صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومحيطها بالجليل الأعلى بعد اشتباه بتسلل مسيرة من لبنان.

قصف أهداف عسكرية فى مدينة إيلات جنوب إسرائيل

فيما أعلنت فصائل عراقية، اليوم الثلاثاء، عن قصف أهداف عسكرية في مدينة إيلات جنوب إسرائيل، بواسطة ثلاث طائرات مسيرة.

وقالت الفصائل العراقية، في بيان: "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في غزة، وردّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدفنا، فجر اليوم الثلاثاء، أهدافًا عسكرية في مدينة إيلات جنوب إسرائيل".