الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مطارا القاهرة وشنغهاى يوقعان اتفاقية تطوير ودعم خطوط نقل الركاب والبضائع

جانب من توقيع الاتفاقية
جانب من توقيع الاتفاقية

وقع كل من المحاسب مجدي إسحاق، رئيس ميناء القاهرة الدولي، ونظيرة الصيني  مذكرة تفاهم بين مطار القاهرة الدولى ومطار شنغهاي التي تنص على تطوير أعمال الركاب والشحن ودعم خطوط نقل الركاب والبضائع بين القاهرة وشانغهاي، بالإضافة إلى دعم عمليات الشحن الجوي لرحلات الركاب، وتعزيز تجربة ركاب الترانزيت في مطارات الطرفين. 

جاء ذلك خلال مشاركة مصر للطيران وميناء القاهره الجوى لأول مرة فى فعاليات بورصة السياحة العالمية بالصين ITB China والمقام بمدينة شنغهاي خلال الفترة من 27 وحتى 29 مايو الجاري بمركز شنغهاي العالمي للمعارض والمؤتمرات.

لاول مره مصر للطيران وميناء القاهره يشاركا فعاليات بورصه السياحة العالمية ITB China

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شروط سفر الحجاج بيت الله الحرام على متن رحلات مصر للطيران (إنفوجراف)

 

حملات تسويقية مشتركة وتبادر المعلومات

واتفق الطرفان على القيام بحملات تسويقية مشتركة وعقد اجتماعات منتظمة للإعلان عن سوق الطيران بين القاهرة وشنغهاي معًا وتعزيزالخدمة الجوية لرحلات الركاب الحالية عبر القنوات الإعلامية الخاصة والنشرات الإخبارية، كما اتفقا على تبادل المعلومات والرؤى النوعية والكمية للسوق، بالإضافة إلى تبادل الخبرات على مستوى العاملين وتدريبهم للارتقاء بالمستويين الفني والإداري.

كما شهد أيضًا جناح مصر للطيران توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وشركة Dongli Group إحدى أكبرالشركات المتخصصة في حجز التذاكر بالصين، وكذا مع شركة Meiya air Service أكبر وكيل سياحي في الصين لتصبح وكيلا لشركة مصر للطيران في نطاق جمهورية الصين.

كما تم عقد اجتماعات تنسيقية مع وكلاء السياحة والسفر لعرض أحدث خدمات مصر للطيـران وخطوط الطيـران الجديدة التـي ستطلقها قريبًا بغرض التـرويج للمقصد المصري الذي يجذب سنويًا أعدادًا هائلة من سائحي العالم لتكون مصر الوجهة المفضلة لديهم دائمًا عندالسفر.

بالإضافة إلى المشاركة الفعالة لقطاع السياحة (الكرنك) من خلال عقد العديد من اللقاءات مع كبـرى شركات السياحة والسفر ومنظمي الرحلات بالصين وذلك لعرض أحدث برامج السياحية والعروض الترويجية المختلفة.

وفى هذا السياق، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن الصين تعد واحدة من أكبر الأسواق السياحية في العالم، ومشاركة مصر للطيران في معرض ITB China يتيح لها فرصة الوصول إلى عدد كبير من العملاء ووكلاء السياحة والسفر والترويج للوجهات السياحية المصرية لجذب المزيد من السياح الصينيين إلى مصر فضلًا عن بناء شراكات جديدة.

ومن جانبه اضاف  رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أن مصر للطيران تستهدف السوق الصيني بشكل خاص حيث تم افتتاحمؤخرا خط طيران بين القاهرة/ شنغهاي لتلبية الطلب المتزايد على السوق الصينية، حيث من المخطط أن تصل عدد نقاط مصر للطيران إلي الصين إلى 6 نقاط بحلول عام 2028.

مطاري القاهرة وشنغهاي إتفاقية خطوط نقل الركاب والبضائع رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي مطار القاهرة

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