إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالشرقية

أصيب 3 أشخاص باشتباه كسور بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم ميكروباص مع سيارة سوزوكي بالطريق الإقليمي بناحية قرية العدلية بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول كل من: "محمد محمد"، 42 عامًا، و"طارق جمال"، 35 عامًا، و"مطيع السيد"، 37 عامًا، مقيمين بمركز ههيا، مصابين باشتباه كسور بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث الإصابات إثر وقوع حادث تصادم ميكروباص مع سيارة سوزوكي بالطريق الإقليمي بناحية قرية العدلية بمركز بلبيس، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.