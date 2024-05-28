هل يعزز الزمالك خطوطه بـ أحمد حجازى وأشرف بن شرقى؟

يبذل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، جهودًا كبيرة لسرعة حل أزمة إيقاف القيد، المفروضة على النادي بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على خلفية قضية اللاعب المغربي خالد بوطيب، الذي يسعى للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى القلعة البيضاء، والتي تصل إلى 2 مليون و400 ألف يورو، وذلك للتعامل بأريحية مع ملف صفقات الميركاتو الصيفي، دون عقبات.

وحصل الزمالك على جزء من مكافأة بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، التي توج بها يوم 19 مايو الجاري على حساب فريق نهضة بركان المغربي بعد الخسارة منه ذهابًا بهدفين مقابل هدف في المغرب، والفوز عليه في القاهرة بهدف دون رد، ليتوج باللقب للمرة الثانية بمجموع المواجهتين، مستفيدًا من قاعدة الهدف خارج الديار بهدفين.

الزمالك بدأ بالفعل رحلة البحث عن لاعبين جدد من أجل تدعيم صفوف فريق الكرة بعناصر مميزة وصفقات سوبر، خلال الانتقالات الصيفية المرتقبة، بعد الحصول على موافقة البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الكرة الأول، عليها.

هل يضم الزمالك أحمد حجازي في الميركاتو الصيفي؟

ارتبط اسم اللاعب أحمد حجازي، مدافع نادي اتحاد جدة السعودي، بالانضمام إلى الزمالك خلال الساعات الأخيرة الماضية، لتدعيم خط دفاع الفريق الأبيض، في ظل النقص العددي في هذا المركز الذي يعتمد فيه جوميز على حمزة المثلوثي بشكل أساسي “اضطراريًا” كونه في الأساس ظهيرًا أيمن، بجانب حسام عبدالمجيد الذي يقدم أداءً متواضعًا هذا الموسم وتسبب في أخطاء كارثية، كلفت فريقه خسارة المزيد من النقاط، فيما لم تقنع صفقة الفلسطيني الدولي ياسر حمد، البرتغالي جوميز حتى الآن، ولا يشركه إلا لدقائق معدودة في بعض المباريات، بالإضافة إلى غياب محمود حمدي “الونش” بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وخروج محمود علاء تمامًا من حسابات الجهاز الفني للفريق.

وشهد مجلس الزمالك انقسامًا كبيرًا حول ضم أحمد حجازي لأكثر من سبب، أبرزها كبر سنه (33 عامًا)، بالإضافة لكثرة إصاباته، الأمر الذي يتسبب في غيابه لفترات طويلة وعديدة على مدار الموسم، وهو ما حدث له هذا الموسم مع الاتحاد السعودي، إذ شارك فقط في 21 مباراة بخمس بطولات، بإجمالي دقائق لعب بلغت 1876 دقيقة، واستطاع خلالها تسجيل هدفين وصناعة هدف وحيد، الأمر الذي يجعله خيارًا صعبًا لدى الزمالك ومدربه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن الإدارة البيضاء تتجه للنزول بمعدل الأعمار في صفوف الفريق في ظل وجود عدد من اللاعبين الكبار وعلى رأسهم الثنائي محمود عبدالرازق “شيكابالا” وعبدالله السعيد.

أشرف بن شرقي أحد أهداف الزمالك في الصيف

وشهدت الأيام القليلة الماضية، أنباء عن وجود مفاوضات قوية بين الزمالك وجناحه السابق، المغربي أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري، لبحث إمكانية إعادته لصفوف الفريق في ظل عدم وجود لاعبين مميزين في مركز الجناح الأيسر واضطرار جوميز للاعتماد على ناصر ماهر في بعض المباريات وأحيانًا يدفع باللاعب مصطفى شلبي الذي أصبح يواجه غضبًا جماهيريًا كبيرًا في ظل تراجع مستواه بشكل كبير، فيما استقرت الإدارة البيضاء على رحيل السنغالي إبراهيما نداي غير المقنع.

وكثف مسئولو الزمالك من اتصالاتهم مع أشرف بن شرقي عبر وكيل أعماله وشقيقه، ولكن هناك بعض الأزمات التي قد تهدد إتمام الصفقة، بعيدًا عن إيقاف القيد، ومنها رغبة اللاعب في عدم العودة إلى الدوري المصري واستكمال مسيرته في الخليج، بالإضافة إلى الراتب السنوي الكبير الذي سيتقاضاه اللاعب، مقارنة بباقي لاعبي الفريق الأبيض.

وقد تتضح الرؤية بشكل كبير بشأن صفقة أشرف بن شرقي، خلال الأيام القليلة المقبلة، لاسيما أن إدارة نادي الريان استقرت على عدم التجديد للاعب بعد نهاية الموسم الجاري، وحال الاتفاق على الأمور المالية بين اللاعب والزمالك، قد يتم الإعلان عن الصفقة فور رفع إيقاف القيد عن النادي.

وما يزيد من حظوظ وفرص انضمام بن شرقي إلى الزمالك، إيقاف اللاعب رمضان صبحي نجم بيراميدز على خلفية أزمة المنشطات، إذ كانت الإدارة البيضاء تضعه كخيار ثان حال فشل التعاقد مع الجناح المغربي خلال الميركاتو الصيفي المرتقب.