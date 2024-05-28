"القاهرة الإخبارية": 6 شهداء وعدد من الجرحى بينهم طبيب بمحيط مستشفى كمال عدوان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن إعلام فلسطيني بسقوط 6 شهداء وعدد من الجرحى بينهم طبيب جراء إطلاق الاحتلال النار بمحيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.

الفصائل الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال

وأفاد يوسف أبوكويك، مراسل القاهرة الإخبارية، من خان يونس، باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة عدد آخر في قصف طيران للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال "أبوكويك"، إن الفصائل الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي توغلت قرب مسجد العودة فى مدينة رفح الفلسطينية.