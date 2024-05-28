وزارة النقل تكشف سبب تعطل حركة التقاطر فى الخط الأول لمترو الأنفاق

أعلنت وزارة النقل، ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن حدوث عطل مفاجئ بمحطة مترو غمرة اتجاه حلوان نتيجة سقوط لوحة إعلانات من خارج سور المترو أعلى كوبرى أكتوبر، الأمر الذى أدى إلى عطل فنى فى أحد القطارات، وتم سحب القطار المعطل بسبب سقوط اللوحة، وتم فصل التيار الكهربائي من ٢٥ دقيقة إلى ٣٠ دقيقة، وتوقف حركة القطارات فى منطقة غمرة فقط، لحين رفع اللوحة الإعلانية، وإعادة تشغيل التيار الكهربائي وانتظام الحركة فى جميع المحطات.

وأكدت أنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل، وتم رفع اللوحة الإعلانية وعودة حركة القطارات، وتم الدفع بعدد من القطارات الفوارغ لامتصاص أى زحام، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على اللوحة الإعلانية التى سقطت لحين البحث عن الشركة المسئولة عنها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن التشغيل التجريبى بالركاب من المرحلة الثالثة من الخط الثالث "3C" لمترو الأنفاق، والذي يبلغ طوله 7.1 كيلومتر والممتد من محطة التوفيقية حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور، يشمل 5 محطـات 3 محطات نفقية هي "التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول"، ومحطة سطحية وهى بولاق الدكرور ومحطة علوية هي جامعة القاهرة، بعد أن تم الانتهاء بنجاح من فترة التشغيل التجريبي بدون ركاب لهذا الجزء، والتي اشتملت على اختبار جميع الأنظمة به مثل (الإنارة– التكييف– التهوية- مكافحة الحريق -...)، للتأكد من صلاحيتها وتحقيق التكامل التام بينها وتسيير القطارات لعمل الاختبارات الديناميكية لها، للتأكد من سلامة وأمان جميع مكونات المشروع.

جدير بالذكر أنه بالتشغيل التجريبي بالركاب لهذا الجزء الأخير من الخط الثالث، يكون قد تم تشغيل الخط الثالث بالكامل للجمهور، وذلك من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة مرورًا بالكيت كات، ثم يتفرع شمالًا حتى محور روض الفرج وجنوبًا حتى جامعة القاهرة، ويمتد هذا الخط بطول 41.2 كم ويشتمل على 34 محطة، ونفذ على أربع مراحل.

ويعتبر الخط أول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى، وهو حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككي بالجر الكهربائي (شبكة مترو الأنفاق– خطى المونوريل– القطار الكهربائي الخفيف)، حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتي العتبة وجامعة القاهرة، ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الاستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادي النيل، ومع الخط السادس الجاري دراسته في محطة العباسية.

ويشتمل هذا الخط على 3 ورش للعمرة لصيانة الوحدات المتحركة العاملة على الخط (العباسية على مساحة 10 أفدنة، وإمبابة على مساحة حوالي 24 فدانًا، وتتم فيهما العمرات الخفيفة للقطارات، السلام، والتي تعتبر من أكبر الورش في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتم تنفيذها على مساحة 65 فدانًا ومخصصة لأعمال العمرات الخفيفة والجسيمة للقطارات).