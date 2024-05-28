"المحليات" تحذر المخالفين.. تعرف على غرامة إقامة شوادر الأضاحى فى الطريق العام

مع اقتراب موسم عيد الأضحى، تطلق الجهات المختصة في الإدارات المحلية تحذيراتها للمواطنين بعدم الذبح في الشوارع، وإقامة الشوادر في الطريق العام، منعًا لتشويه المنظر العام، وتلوث الأرض بدماء الأضاحي وفضلاتها، ما يعرض الأهالى للإصابة بالأمراض من المقيمين بتلك المناطق.

مخالفات

وتصدر دواوين المحافظات تعليمات بحظر إقامة الشوادر في الطريق العام، وفرض مخالفات مالية على المخالفين للقرارات تتراوح بين 3 آلاف و10 آلاف جنيه، وفقًا للتعليمات الصادرة عن كل محافظة على حدة.

استعداد المحافظات

وترفع المحافظات درجة الاستعداد إلى أقصى درجة خلال موسم ذبح الأضاحي؛ لاستقبال عيد الأضحى، وتستعد مديريات الطب البيطري لاستقبال العيد، بإلغاء جميع الإجازات للأطباء والعاملين بالمجازر، ودعمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة كثافة المذبوحات، وتوفر المديريات الأختام والمادة السرية الملونة المستخدمة لختم المذبوحات، فضلًا عن تنفيذ الصيانات الطارئة بالمجازر من ناحية الصرف الصحي والمياه والكهرباء، ويتم تزويدها بأدوات النظافة والمنظفات والمطهرات.

كما يجري التنسيق مع جميع الأحياء والمراكز والمدن والإدارات البيطرية الخارجية للمرور والمتابعة، وكذلك التنسيق مع جميع الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة لرفع جميع المخلفات التي تنتج من الذبح داخل المجازر، ويتم ذبح الأضحية داخل المجازر الحكومية خلال عيد الأضحى المبارك مجانا للأهالي، على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص بها.

ويتم تشكيل غرف عمليات بمديرية الطب البيطري، لمتابعة الحملات المكثفة على محلات الجزارة والأسواق الخاصة بتداول اللحوم ومنافذ البيع والشوادر؛ لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتشمل الحملات كذلك تكثيف المرور على أماكن التخزين وثلاجات حفظ اللحوم وأماكن عرض وحفظ وتداول المنتجات الغذائية، خاصة الأماكن السياحية والعائمات بالاشتراك مع شرطة المسطحات، حفاظًا على البيئة.