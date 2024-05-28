وليد جمال الدين: وفد ماليزى يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس غدًا

أعلن وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن تنظيم زيارة لوفد من ماليزيا غدًا إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويضم داتوك سري جوهاري عبدالغني وزير الزراعة والسلع الماليزي، وبيلفيندر سرون، الرئيس التنفيذي لمجلس زيت النخيل الماليزي.

وفد ماليزي يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس غدًا

وقال جمال الدين إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في تقديم فرص لتطوير صناعة وتصدير زيت النخيل ومساعدة السوق العالمية من خلال اتفاقيات مهمة تسهم في وصول المنتجات، ونريد أن تكون مصر مصدرًا للزيوت المعالجة مثل زيت النخيل، ونتعاون مع ماليزيا للتعامل مع الاتجاهات الحديثة في هذه الصناعة.

وأضاف، خلال منتدى زيت النخيل الماليزي– مصر 2024، أن معالجة زيت النخيل وتصنيعه على مستوى واسع سيحقق فائدة وقيمة مضافة كبيرة، بحيث تكون مصر محطة مهمة في صناعة زيوت النخيل.

واستعرض، خلال منتدى زيت النخيل، الإمكانيات الهائلة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كإحدى أهم وأكبر المناطق الاقتصادية في العالم التى يمكنها الوصول إلى الأسواق العالمية بسهولة .