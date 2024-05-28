جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، ازدادت معدلات البحث على جوجل بتلك الكلمات الدلالية من طلبة وطالبات الثانوية العامة، تزامنا مع إعلان وزارة التربية والتعليم تسليم بطاقات أرقام جلوس الطلاب، استعدادا لاختبارات نهاية العام الدراسي للثانوية العامة المقرره في 10 يونيو المقبل للمواد غير الأساسية، و٢٢ يونيو للمواد الأساسية، وذلك وفق جدول امتحانات الثانوية العامة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

تعرض "الدستور" في التقرير التالي موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 وجدول الامتحانات.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، وجاء الجدول كالتالي:

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد خارج المجموع علمي وأدبي

- يوم الاثنين 10 يونيو 2024: التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يوم الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد والإحصاء.

- تأتي إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024 لجميع الطلاب.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي للمواد الأساسية

وتنطلق الامتحانات الأساسية بداية من يوم السبت 22 يونيو 2024: مادة اللغة العربية، والثلاثاء 25 يونيو 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

والاسبوع الذي يليه، في يوم 29 يونيو 2024: الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، والثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

والاسبوع قبل الاخير، في السبت 6 يوليو 2024: مادة الكيمياء والجغرافيا.

- الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

وجاء في الاسبوع الاخير، يوم السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

- الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم، والإستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

- السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.



