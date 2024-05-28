الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الصحة يعقد اجتماعًا مع مسئولى شركة جنرال إليكتريك

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع مسئولي وممثلي شركة جنرال إليكتريك، لبحث تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف مجالات دعم وتطوير الخدمة الطبية، وتوفير أنظمة وبرامج تدريبية ذات جودة للفرق الطبية، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة الـ77 لمنظمة الصحة العالمية بـ«چنيف».

بدأ الوزير حديثه خلال الاجتماع، مثمنًا جهود القائمين على شركة جنرال إلكتريك، ودورهم البارز في تقديم الدعم لتطوير كل الأجهزة والأدوات الطبية باختلاف أنواعها، وهو ما انعكس على تحسين كفاءة وجودة الخدمات الصحية والعلاجية التي يحصل عليها المواطن المصري.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع شهد مناقشة إمكانية التعاون بمجالات تصنيع أجهزة السونار في مصر، بشكل استراتيجي، سعيا إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وضمن أهداف المبادرة الرئاسية «حياة الكريمة» ومنظومة التأمين الصحي الشامل.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير حرص على مناقشة وضع خطة للتعاون في توفير استخدام تكنولوجيا جراحة الدماغ دون تدخل جراحي باستخدام الموجات فوق الصوتية المركزة عالية الكثافة HIFU.

واستكمل المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة ما جرى من تطورات ومستجدات الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير مستشفى معهد ناصر، مضيفًا أن الوزير أكد التزام وزارة الصحة والسكان، واستعدادها لتقديم كل سبل الدعم وما يحتاجه القطاع الخاص للتشارك في تطوير الخدمات الطبية ورفع كفاءة الأنظمة الصحية المصرية.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير اطلع خلال اجتماعه على ما تم إنجازه بملفات العمل السابقة بين الجانبين، والتي شهدت أوجها مختلفة للدعم وذلك بـ(توفير أحدث الأجهزة التشخيصية، وتطوير أجهزة الرنين المغناطيسي، ومشروع تطوير وحدة القسطرة المتنقلة وتزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات والأدوات الطبية المتطورة، وتطوير الأشعة السينية، والموجات فوق الصوتية، والتصوير الشعاعي للثدي، والأشعة الرقمية).

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير، شدد على ضرورة التنسيق المستمر للتقييم والمتابعة وسرعة اتخاذ القرار في حال وجود أي تحديات قد تعوق عملية التطوير الصحي.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير أكد أهمية استمرار التعاون بمجال التدريب للفرق الطبية على مستوى محافظات الجمهورية، بتوفير أحدث البرامج والأساليب الحديثة، وذلك لمواكبة كل جديد في المجال الصحي، والاستفادة من الخبرات العالمية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، اختتم اللقاء بدعوة مسئولي وممثلي شركة جنرال إلكتريك، لحضور فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المقرر عقده في شهر أكتوبر 2024، تحت رعاية وبتشريف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان شركة جنرال إلكتريك منظمة الصحة العالمية القطاع الخاص تطوير مستشفى معهد ناصر تطوير الخدمات الطبية

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