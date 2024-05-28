"الأونروا": تقديم المساعدة والحماية أصبح أمرًا شبه مستحيل فى قطاع غزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن تقديم المساعدة والحماية أصبح أمرًا شبه مستحيل في قطاع غزة.

وأكدت، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن هناك نحو مليون فلسطيني نزحوا من رفح في الأسابيع الثلاثة الماضية.

ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 36050 شهيدًا

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36050 مواطنًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 81026 شخصًا آخر، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.