إريك تين هاج يترقب قرار إدارة مانشستر يونايتد لحسم مستقبله

يرغب الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، في معرفة مستقبله من قبل إدارة النادي لاتخاذ قراره المقبل.

ويتولى إريك تين هاج تدريب مانشستر يونايتد منذ صيف 2022، ومازال عقده ممتدًا مع النادي حتى نهاية الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة تايمز الانجليزية أن إريك تين هاج يشعر بالقلق بشأن احتمالية إقالته من قبل إدارة مانشستر يونايتد، خلال الأيام المقبلة.

وسبق أن كشف فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير والمختص بالانتقالات، أمس، أن إدارة مانشستر يونايتد ستبحث مستقبل تين هاج مع الفريق من أجل اتخاذ قرارها النهائي بشأن استمراره مع الفريق من عدمه، فيما رجحت بعض التقارير الأخرى احتمالية رحيله عن صفوف الفريق عقب نهاية الموسم الجاري.

وأشارت تايمز إلى أن تين هاج يرغب في معرفة موقفه النهائي من أجل البدء في التخطيط لمستقبله أو البحث عن وظيفة أخرى.

مسيرة تين هاج التدريبية

انطلقت مسيرة إريك تين هاج التدريبية كمدرب مساعد بنادي تفينتي أنشخيدة تحت 17 عامًا في صيف 2002 وحتى صيف 2003، ثم تولى تدريب فريق تحت 19 عامًا بالنادي نفسه، حتى صيف 2006 وبعدها انتقل لمنصب المدرب المساعد بالفريق الأول بالنادي ولمدة 3 أعوام.

في صيف 2009 تولى إريك تين هاج تدريب بي إس في أيندهوفن وحتى مارس 2012، ثم تولى تدريب فريق جو أهيد إيجلز الهولندي في صيف 2012 وحتى 30 يونيو 2013، ثم قاد فريق الرديف بنادي بايرن ميونخ بين صيف 2013 وصيف 2015، ثم تولى منصب المدير الرياضي لنادي أوتريخت الهولندي في صيف 2015 وحتى ديسمبر 2017 وتولى منصب المدير الفني للفريق في ذات الفترة، قبل أن يتولى تدريب آياكس أمستردام في ديسمبر 2017 وحتى 30 يونيو 2022 قبل أن يقود مانشستر يونايتد.

وقاد إريك تين هاج مانشستر يونايتد في 52 مباراة منذ بداية الموسم الجاري في مختلف البطولات وحقق الفوز في 26 وتعادل في 7 وخسر 19 مباراة.

واحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، برصيد 60 نقطة وضمن الفريق التأهل للدوري الأوروبي بعد تتويجه بلقب كأس الاتحاد الانجليزي على حساب جاره مانشستر سيتي في المباراة النهائية التي جمعتهما السبت الماضي على ملعب ويمبلي، بهدفين مقابل هدف.